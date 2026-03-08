Buscan intensamente a un hombre de 53 años que salió de casa y no regresó en Fernández Oro

Buscan en Fernández Oro a un hombre de 53 años que salió de su casa el viernes y no regresó. Fue visto por última vez en la zona de Isla 10.

La Policía de Río Negro inició un operativo de búsqueda en Fernández Oro tras la denuncia por la desaparición de un hombre de 53 años que se ausentó de su domicilio y desde entonces no volvió a ser visto por su familia. La denuncia fue radicada durante la madrugada de este domingo en la comisaría 26 de la localidad, luego de que familiares manifestaran su preocupación por la falta de contacto con el hombre desde el viernes.

La denuncia

Según consta en la presentación policial, una mujer se acercó a la dependencia para informar que su familiar, identificado como Fabián Aladino Cabrera (53), se había retirado del domicilio donde residía y no regresó.

De acuerdo con el relato familiar, el hombre se habría ausentado de la vivienda ubicada sobre calle Iguazú, entre Los Alerces y Roca, durante la noche del viernes 6 de marzo.

La situación generó preocupación entre sus allegados, quienes decidieron formalizar la denuncia ante la falta de novedades sobre su paradero.

Cuándo fue visto por última vez

Según los datos aportados en la denuncia, el hombre fue visto por última vez el viernes por la mañana alrededor de las 8. Más tarde, cerca de las 14, algunas personas indicaron haberlo observado en el sector de Isla 10.

En ese lugar habría estado en una despensa ubicada en la zona de la bajada, aunque desde ese momento no se registraron nuevos datos sobre su ubicación.

Las autoridades policiales comenzaron a recabar información para reconstruir los últimos movimientos y determinar hacia dónde pudo haberse dirigido.

Descripción del hombre buscado

El hombre desaparecido mide aproximadamente 1,80 metros de altura, es de contextura robusta y tez morena.

La última vez que fue visto vestía un pulóver tipo buzo de color verde con blanco, un chaleco negro, pantalón de buzo gris oscuro y una gorra blanca.

Además, se movilizaba en una bicicleta tipo paseo de mujer, de color blanco y verde, que tenía un canasto negro en la parte delantera.

A partir de la denuncia, la Policía inició las actuaciones correspondientes y trabaja en la búsqueda del hombre, además de solicitar la colaboración de la comunidad para aportar información que permita dar con su paradero.