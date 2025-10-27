Tragedia en Neuquén: una persona murió tras caer con su auto por la Bajada de Maida

Una persona murió este lunes por la tarde luego de que un vehículo cayera al vacío en la Bajada de Maida, en la ciudad de Neuquén. El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando el auto –por motivos que aún se investigan– se despistó en una de las curvas y desbarrancó unos 150 metros.

El accidente fue confirmado a Diario RÍO NEGRO por el comisario inspector Daniel Marcelo Riba. El auto se despistó en una de las curvas del trayecto y cayó unos 150 metros por el barranco.

Desde los Bomberos Voluntarios de Plottier informaron que se desplazaron los móviles 19 y 20 del cuartel hacia el lugar del siniestro. Al arribar, constataron que un automóvil particular había caído por el barranco y quedó volcado sobre su techo. «Lamentablemente se registró una víctima fatal», detallaron.

Foto: gentileza Bomberos de Plottier.

Un tramo escarpado de la Bajada de Maida complicó el acceso de los bomberos y prolongó las tareas de emergencia

El auto quedó en una zona escarpada, lo que complicó las maniobras de los equipos de emergencia, que utilizaron herramientas especiales para poder llegar hasta el vehículo.