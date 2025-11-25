Tragedia en la Ruta 22: familiares piden colaboración para encontrar una valija con pertenencias

A pocos días del trágico choque en la Ruta Nacional 22 que dejó cuatro víctimas fatales, los familiares de la familia que viajaba en la Ford EcoSport piden colaboración a la comunidad para encontrar una valija que se perdió segundos antes del impacto. Se trata de una valija rosa con lunares que, según aseguran, no fue consumida por las llamas y podría haberse extraviado en el lugar del siniestro.

La familia busca especialmente una netbook, que pertenecía a una de las víctimas, que contiene fotos familiares y material de estudio, elementos de profunda carga emocional para sus seres queridos.

Una valija que se perdió segundos antes del impacto

Según relataron, la valija se habría volado mientras viajaban, motivo por el cual el conductor frenó de emergencia en la banquina. Todo pasó segundos antes de que la Volkswagen Amarok —conducida por Axel Adrián Araneda (29)— chocara a más de 170 km/h contra la EcoSport. Los familiares creen que alguien pudo alzar la valija, por lo que solicitan a cualquier persona que la encuentre comunicarse con la Policía o la Fiscalía.

En diálogo con Canal 10, Justo Pastor Gutiérrez —marido, padre y abuelo de las víctimas— explicó que no necesita las prendas: solo quiere recuperar la computadora para acceder a las fotos de sus nietos.

«Vamos a hacer una marcha para pedir justicia, para que no entren hoy y salgan mañana. Señor juez, señores fiscales, no puede ser que este hombre mienta y diga que me ayudó, porque nadie me ayudó.

Pónganse en el corazón de un padre, de un abuelo, de un marido. Perdí todo. No me queda nada»

Cómo fue el trágico choque en la Ruta 22

El siniestro, que conmocionó a todo el Alto Valle y a la provincia de Río Negro, ocurrió cerca de las 7 de la mañana, a pocos kilómetros de Allen.

El comisario José González, jefe de la Regional II, informó que el caso sigue bajo investigación para determinar con precisión la dinámica del impacto.

De acuerdo con la Fiscalía, la EcoSport —que viajaba en sentido oeste-este— se había detenido en la banquina porque se había caído parte del equipaje, cuando fue embestida desde atrás por la Amarok que circulaba a altísima velocidad. El vehículo menor fue arrastrado varios metros y posteriormente se incendió.

Inicialmente se reportaron tres fallecidos, pero durante la extracción de los cuerpos se confirmó que en el vehículo viajaban cinco personas y una mascota. Las víctimas fatales fueron identificadas como:

Liliana Cocuzza (60), reconocida médica de Catriel, Karina Gutiérrez Cocuzza (32), hija de Liliana, Dos niños de 6 y 4 años, nietos de la doctora

El conductor fue imputado

El conductor de la Amarok, Axel Adrián Araneda, quien posee antecedentes penales, fue imputado por homicidio culposo cuádruplemente agravado y se dictó su prisión preventiva.

La jueza de Garantías Claudia Lemunao formuló los cargos correspondientes por el fuerte impacto que terminó con la vida de cuatro integrantes de la familia.