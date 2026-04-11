Vuelco en Ruta 23: una mujer y dos menores resultaron heridos cerca de Bariloche

La conductora manejaba un Peugeot 207 desde Comallo cuando, al atravesar un sector de ripio, perdió el dominio del rodado.

Un vehículo volcó mientras circulaba por la Ruta Nacional 23, en dirección a San Carlos de Bariloche. La conductora, como también los dos menores que circulaban en el auto, tuvieron que ser rescatados por Bomberos y luego ser asistidos por el personal de salud tras recibir heridas.

El accidente ocurrió alrededor de las 15 en un tramo cercano a Dina Huapi. La conductora manejaba un Peugeot 207 desde Comallo cuando, al atravesar un sector de ripio, perdió el dominio del rodado.

El vehículo se deslizó varios metros y finalmente volcó, quedando en posición invertida. A pesar de la violencia del siniestro, los ocupantes lograron salir por sus propios medios y fueron trasladados en ambulancia a un centro de salud, donde se constató que presentaban heridas leves y escoriaciones.

Otro vuelco en la zona del aeropuerto

Horas antes, se registró otro siniestro vial en la región. Un Renault Duster colisionó contra otro vehículo que circulaba en el mismo sentido por la Ruta Provincial 80 y terminó volcando.

El hecho ocurrió en inmediaciones del acceso al aeropuerto de San Carlos de Bariloche, donde el rodado quedó sobre la cinta asfáltica con las ruedas hacia arriba.

Ambos episodios vuelven a poner el foco en las condiciones de las rutas y la necesidad de extremar las precauciones al volante, especialmente en sectores con ripio o alto tránsito.