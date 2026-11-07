Tres generaciones y un mismo legado: la historia de Tecnoriegos en Villa Regina

Hablar de Tecnoriegos es recorrer una parte importante de la historia industrial de Villa Regina. La empresa, que tiene sus orígenes en Fundición Regina, nació hace más de cinco décadas en una ciudad donde la metalurgia, la fruticultura y la fabricación de maquinaria fueron motores fundamentales del desarrollo económico. Hoy, aquella iniciativa familiar se convirtió en una estructura empresarial diversificada, con presencia en distintas actividades productivas y una mirada puesta en el crecimiento de toda la región.

La historia comenzó con el abuelo de la actual generación, fundador de Fundición Regina, y continuó con Rodolfo Borrmann, quien desarrolló la actividad industrial y posteriormente fundó Tecnoriegos en el año 1994 con foco en los servicios de instalación de sistemas antihelada y goteo llave en mano. . En la actualidad, sus hijos, los ingenieros Pablo y Cristóbal Borrmann participan activamente de la conducción y expansión de la firma, junto con su madre y esposa Paz de Andraca, quien integra la estructura de gestión familiar. Entre todos sostienen un proyecto que combina experiencia, renovación generacional y el compromiso de seguir generando trabajo desde Villa Regina.

Foto Archivo.-

De la tradición metalúrgica de Regina a una empresa regional

Rodolfo Borrmann conoce de primera mano las transformaciones que atravesó la industria del Alto Valle. Recuerda una época en la que Villa Regina concentraba una intensa actividad metalúrgica e industrial, con talleres, tornerías y fábricas que abastecían a la producción frutícola y a otras industrias de la zona.

Rodolfo Borrmann durante la entrevista con RÍO NEGRO. Foto: Alma Terzibachian.-

“Regina fue muy metalúrgica. Se decía que había un torno bajo cada sauce”, recordó al describir aquellos años en los que la ciudad contaba con una importante capacidad de fabricación y desarrollo de maquinaria.

En ese escenario creció Fundición Regina, dedicada a producir piezas y componentes que abastecían a diferentes actividades industriales. La firma acompañó el desarrollo de empresas regionales y fue adaptándose a las necesidades de un mercado que cambió profundamente con el paso de las décadas.

Para Rodolfo, uno de los grandes desafíos de la industria nacional sigue siendo la competitividad. Los costos de producción, la competencia con productos importados y las transformaciones de la economía modificaron el panorama de numerosas empresas que durante años fabricaron íntegramente sus productos en la región.

“Lo que hay que hacer es darles condiciones para que produzcan. Que las empresas puedan fabricar, optimizar sus costos y llegar a precios competitivos para seguir trabajando”, planteó.

Su mirada sobre Villa Regina combina el reconocimiento de su historia industrial con la necesidad de recuperar oportunidades para la producción. Considera que el desarrollo de una ciudad no depende únicamente de las obras visibles, sino también de su capacidad para sostener empresas, generar empleo y fortalecer su infraestructura.

Esa visión acompañó la evolución de la firma familiar. Frente a los cambios económicos, Rodolfo impulsó Tecnoriegos, una nueva actividad que permitió diversificar los servicios y ampliar el vínculo con productores, empresas y organismos públicos.

Tres generaciones y una familia que proyecta el futuro

La continuidad familiar es uno de los principales valores de Tecnoriegos. Actualmente, Rodolfo Borrmann sigue al frente de Fundición Regina y acompaña la conducción general, mientras que la nueva generación comenzó a asumir responsabilidades específicas para potenciar las distintas áreas de actividad.

Pablo Borrmann está a cargo del desarrollo y la expansión en Neuquén, principalmente en los sectores de infraestructura y saneamiento. Su trabajo se concentra en acompañar las necesidades de una provincia que experimenta un importante crecimiento urbano, industrial y productivo.

Cristobal Borrmann.-

Por su parte, Cristóbal Borrmann conduce la gerencia comercial de Tecnoriegos en Villa Regina, con especial atención al sector agropecuario, domiciliario y a los servicios para empresas de la región. Paz de Andraca también integra la organización familiar y participa de su funcionamiento y administración.

La familia trabaja de manera coordinada, con distintas responsabilidades y un objetivo compartido: asegurar que la empresa pueda seguir creciendo sin perder la identidad que la caracterizó durante más de medio siglo.

“Hoy somos la continuidad de lo que nuestro abuelo fundó con Fundición Regina y nuestro padre desarrolló posteriormente con Tecnoriegos. Nuestro desafío es darle continuidad a ese legado, trabajando de manera seria y profesional para potenciar todo lo que ellos construyeron”, explicó Cristóbal.

El proceso de renovación generacional también implica nuevas formas de organización. La intención es avanzar hacia una estructura cada vez más profesional, con unidades de negocio que tengan autonomía operativa, pero que mantengan una vinculación permanente.

“Queremos sostener el patrimonio, la empresa y apuntar a crecer ordenadamente, de manera más profesional, mejorando y manteniendo todo lo que ya hizo nuestro padre. Él fue quien sostuvo todo y creó Tecnoriegos en tiempos difíciles”, destacó.

Cristóbal reconoció que el desafío de una empresa familiar también está en encontrar el equilibrio entre la experiencia acumulada y las nuevas ideas. En ese camino, la participación de las distintas generaciones permite combinar conocimientos técnicos, relaciones comerciales construidas durante décadas y nuevas oportunidades de expansión.

Tecnoriegos y su apuesta al desarrollo productivo del Alto Valle

Aunque la empresa amplió su presencia territorial, Villa Regina continúa siendo una parte fundamental de su identidad. Desde allí, Tecnoriegos brinda soluciones a productores agropecuarios, establecimientos industriales, municipios y empresas de Río Negro y Neuquén.

Uno de sus principales ejes de trabajo es la incorporación de tecnología al sector productivo. Los sistemas de protección contra heladas, el riego por goteo y los equipos de bombeo representan áreas estratégicas para mejorar la eficiencia de las chacras y acompañar los cambios que atraviesa la fruticultura regional.

“Nuestra apuesta es continuar impulsando la incorporación de tecnología por parte de los productores agropecuarios. Los sistemas antiheladas y el riego por goteo en frutales siguen siendo áreas fundamentales, donde esas inversiones tecnológicas resultan clave para mejorar la productividad y la eficiencia de los montes frutales”, explicó Cristóbal.

La empresa también trabaja en la renovación y el mantenimiento de sistemas de bombeo, además de ofrecer soluciones vinculadas con instalaciones contra incendios para empaques, frigoríficos y establecimientos agroindustriales.

La diversificación de la matriz productiva del Alto Valle abre, además, nuevas posibilidades. Los cultivos extensivos, como el maíz, plantean necesidades diferentes a las de la fruticultura tradicional y demandan tecnologías de riego adaptadas a superficies y producciones de otra escala, como el riego por goteo subterráneo, pivots o enrrolladores.

“Tenemos por delante una región con un enorme potencial y un desarrollo muy diversificado, al que queremos seguir acompañando”, señaló Cristóbal.

Desde su perspectiva, el futuro productivo del Valle estará marcado por la capacidad de incorporar tecnología, mejorar la eficiencia y adaptarse a nuevas actividades, sin abandonar la experiencia construida alrededor de la fruticultura.

Infraestructura, agua y saneamiento: una presencia que crece en Río Negro y Neuquén

Otra de las actividades centrales de la empresa es la provisión de materiales y componentes para obras de infraestructura. A través de la producción de piezas de fundición y la comercialización de insumos especializados, participa en proyectos vinculados con redes de agua potable, cloacas, desagües pluviales y servicios urbanos.

En sus instalaciones de Villa Regina se mantiene una actividad industrial que permite fabricar componentes destinados a obras en distintos municipios de Río Negro y Neuquén. Entre ellos se encuentran tapas de bocas de registro y otras piezas utilizadas en redes de infraestructura.

“Nosotros acompañamos todo lo que es infraestructura. Eso incluye las obras de pavimentación, cloacas y agua potable. Brindamos el soporte de materiales para que esas obras puedan desarrollarse”, explicó Cristóbal.

En Villa Regina, la empresa también mantiene una relación de trabajo con el municipio y con Aguas Rionegrinas, mediante el abastecimiento de materiales necesarios para el mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento.

“Para Aguas Rionegrinas somos un proveedor clave. Ante una rotura o una emergencia, estamos para brindar soporte y los materiales que necesitan a la hora y día que sea”, destacó.

La cercanía con los clientes y el conocimiento técnico acumulado durante décadas constituyen ventajas importantes para una empresa que debe responder tanto a necesidades cotidianas como a proyectos de mayor escala.

Rodolfo también destacó el valor de esa relación de confianza, construida a partir de años de asesoramiento y acompañamiento a empresas y productores. Para él, conocer las necesidades de cada cliente y ofrecer respuestas concretas sigue siendo uno de los pilares del negocio.

Una región con nuevas oportunidades

El crecimiento de Neuquén, el desarrollo de Vaca Muerta y las nuevas inversiones en infraestructura representan oportunidades para la expansión de Tecnoriegos. Sin embargo, la familia Borrmann considera que el potencial regional no se limita a la actividad hidrocarburífera.

La diversificación productiva, el fortalecimiento de la fruticultura, el crecimiento urbano y la modernización de los servicios públicos también forman parte de las actividades que demandarán soluciones industriales y tecnológicas en los próximos años.

“Tenemos que trabajar en la diversificación productiva. El Valle tiene que adaptarse a los nuevos escenarios y nosotros queremos acompañar ese proceso”, sostuvo Cristóbal.

En ese contexto, la expansión hacia Neuquén, impulsada por Pablo Borrmann, permite ampliar la participación de la empresa en proyectos de infraestructura y saneamiento, mientras que la sede de Villa Regina continúa fortaleciendo su vínculo con la actividad agropecuaria y los servicios industriales.

La estrategia apunta a sostener un crecimiento equilibrado, aprovechando las oportunidades sin comprometer la estabilidad de una estructura que se construyó a lo largo de tres generaciones.

“Uno de los grandes desafíos será garantizar la continuidad de la empresa, transferir todo el conocimiento y la experiencia acumulados por nuestro padre, seguir ordenando y profesionalizando la estructura y sostener el crecimiento de las distintas unidades de negocio”, explicó Cristóbal.

Más de 50 años generando trabajo desde Villa Regina

Detrás de la actividad industrial y comercial de Tecnoriegos existe también una historia de arraigo. Durante más de medio siglo, la empresa mantuvo su presencia en Villa Regina y hoy sostiene una estructura laboral de la que dependen más de 30 familias.

La continuidad de ese trabajo es uno de los aspectos que la familia considera fundamentales al momento de proyectar el futuro. En una región que atravesó diferentes ciclos económicos, mantener una empresa activa, conservar conocimientos especializados y generar nuevas oportunidades constituye un compromiso que trasciende a sus propietarios.

Foto: Alma Terzibachian.-

Rodolfo observa ese recorrido desde la experiencia de quien atravesó las distintas etapas de la industria regional. Sus hijos, en cambio, asumen el desafío de proyectar la actividad hacia un escenario que exige mayor profesionalización, innovación y capacidad de adaptación.

“Buscamos seguir construyendo sobre las bases que nos dejaron las generaciones anteriores, adaptándonos a los nuevos desafíos y acompañando el desarrollo productivo de nuestra ciudad y región”, resumió Cristóbal.

Así, Tecnoriegos representa la continuidad de una historia que comenzó con Fundición Regina y que hoy encuentra nuevos caminos de crecimiento. Una empresa familiar que nació en Villa Regina, se expandió hacia toda la región y mantiene la convicción de que su futuro está estrechamente ligado al desarrollo productivo de Río Negro y Neuquén.