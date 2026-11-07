Matt Damon rompió el silencio sobre la delicada operación de su esposa argentina: el gesto de Luciana Barroso que lo emocionó

El actor Matt Damon sorprendió al revelar uno de los momentos más difíciles que atravesó junto a su esposa argentina, Luciana Barroso. Durante una reciente entrevista, el protagonista de Oppenheimer contó que su pareja sufrió un aneurisma cerebral en 2024 y debió someterse a una delicada cirugía apenas una semana antes de la ceremonia de los premios Oscar.

La revelación se conoció durante una entrevista con la revista GQ, en la que el actor repasó distintos momentos de su carrera y explicó por qué estuvo ausente de algunas de las celebraciones más importantes de Hollywood. Según reconstruyeron medios como LA NACION e Infobae, Damon recordó la preocupación que vivió su familia y destacó especialmente la fortaleza de su esposa durante la recuperación.

Matt Damon contó cómo fue la delicada operación de Luciana Barroso

El episodio ocurrió en marzo de 2024, cuando Hollywood se preparaba para una nueva edición de los premios Oscar. Aquella ceremonia tenía un significado especial para Damon, ya que Oppenheimer, la película dirigida por Christopher Nolan en la que participó, era una de las grandes favoritas.

Sin embargo, pocos días antes de la gala, su esposa sufrió un aneurisma cerebral que requirió una intervención quirúrgica.

El actor describió aquella experiencia como un momento de enorme preocupación para toda la familia. Afortunadamente, la operación tuvo una evolución favorable y Luciana logró recuperarse.

“Gracias a Dios, ella está perfectamente bien”, aseguró Damon durante la entrevista, llevando tranquilidad sobre el estado actual de su esposa.

El emotivo gesto de Luciana Barroso después de la cirugía

Uno de los momentos más conmovedores del relato estuvo relacionado con la decisión que tomó Luciana durante su recuperación.

Aunque había sido operada apenas una semana antes, la argentina quiso acompañar a su marido a la fiesta posterior a los premios Oscar.

Según recordó Damon, aquella noche fue la primera en la que su esposa comenzó a sentirse con suficiente energía para levantarse y realizar una actividad fuera de su casa.

Luciana se preparó, eligió un vestido y sorprendió al actor con la propuesta de asistir juntos a la celebración.

La decisión tenía un significado especial para la pareja, ya que años atrás Damon se había perdido una ceremonia histórica para su carrera.

El actor recordó que su esposa le dijo que esta vez no dejarían pasar la oportunidad. Para él, aquel gesto fue una demostración de amor y fortaleza que todavía recuerda con emoción.

Por qué Luciana Barroso no quería que Matt Damon se perdiera otra celebración de los Oscar

La historia se remonta a 2007, cuando Los infiltrados, la película dirigida por Martin Scorsese en la que participó Damon, ganó el Oscar a mejor película.

En aquella oportunidad, el actor decidió no asistir a la ceremonia porque se encontraba trabajando y permaneció en su casa junto a Luciana y su familia.

Sin embargo, cuando vio por televisión que Scorsese recibía el premio a mejor director y que la película también obtenía el máximo reconocimiento de la Academia, comprendió que se había perdido un momento importante.

Años después, cuando Oppenheimer se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Oscar 2024, Luciana recordó aquella experiencia.

A pesar de encontrarse en plena recuperación, quiso acompañarlo a la celebración posterior, un gesto que Damon describió como especialmente significativo.

Quién es Luciana Barroso, la argentina que conquistó a Matt Damon

Luciana Barroso nació en Argentina y conoció a Matt Damon en Miami, cuando el actor se encontraba trabajando en la película Pegado a ti.

En ese momento, ella trabajaba en un bar al que el intérprete llegó durante una salida con integrantes del equipo de filmación.

El encuentro marcó el comienzo de una relación que se consolidó con el paso de los años. La pareja se casó en diciembre de 2005 y formó una familia ensamblada.

A diferencia de otras figuras de Hollywood, Damon y Barroso siempre procuraron mantener su vida familiar alejada de la exposición mediática.

Por eso, la reciente revelación del actor llamó especialmente la atención: se trataba de un episodio de salud que habían atravesado en privado y que recién ahora decidió compartir públicamente.

Más allá del éxito profesional y los reconocimientos de Hollywood, Damon destacó el acompañamiento de su esposa y el significado que tuvo aquella noche para ambos.

Dos años después de la operación, el actor aseguró que Luciana se encuentra bien y recordó con emoción la fortaleza que demostró durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas.