Roca, Pacífico y Pérfora arrancaron con un perfecto 2-2 en el PreFederal de básquet

Tomás Quinteros, uno de los nuevos que llegó y rápidamente se destacó. Fue el goleador de la noche. (Archivo- Deportivo Roca)

Pérfora venció a Independiente (77-67) y fue uno de los tres equipos que picó en punta en el PreFederal de básquet. Ya tiene su primera victoria como visitante (en el clásico ante Petrolero) y por eso se diferencia de los otros que arrancaron con marca de 2-2, Deportivo Roca y Pacífico, quienes aprovecharon el doble arranque como local: el Naranja superó a Petrolero Argentino por 92-85 y el Decano necesitó un tiempo suplementario para vencer a Club Plottier por 92-83 (70-70).

La segunda fecha se completó con la gran victoria de Atlético Regina sobre Centro Español, por 76-65. Con estos resultados, Roca, Pacífico y Pérfora lideran con 4 puntos; Regina y Español tienen 3, mientras que el Rojo, Petro y Plottier suman 2.

El Depo definió la historia con un parcial tremendo de 37-17

En el Gimena Padín, Deportivo Roca completó la obra que empezó el viernes ante Regina y superó a Petrolero. No se la llevó de arriba porque los de Plaza Huincul se fueron al descanso arriba por 6 (42-36), pero la reacción del local fue tremenda: ganó el tercer parcial por 37-17 y a partir de ahí controló el cierre.

Tomás Quinteros otra vez fue el goleador con 21, aunque Lucas Villanueva firmó un doble-doble con 20 más 10 rebotes. Benjamín López anotó 16 y Matías Alluchon se despachó con 13 y 12 asistencias. En la visita sobresalieron Juan Peral (23), Matías Arias (20) y Nataniel Rodríguez, con 19 y 12 recobres. Tres claves del partido: el Depo prevaleció 26-11 en asistencias y 16-3, mientras que Petro terminó con 21 pérdidas contra 9 del Naranja.

El Verde dominó a Independiente

Julián Ruiz coqueteó con el triple-doble (20 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias) y lideró a Pérfora a la segunda victoria en el certamen. Siempre adelante en las cifras, ganó con estos parciales: 25-18, 39-32 y 61-55.

Además de la gran actuación del Tuti, el Verde tuvo goleo repartido con Nahuel Vicentín (17), Pedro Emilio (14) y Lucas Mohnen (11), mientras que los mejores de la visita resultaron David Oviedo (17), Joaquín Marcon (17) y Lautaro Riego (11). Pérfora defendió mejor y terminó arriba en recuperos (12-5), y también se controló con las faltas (18 contra las 24 del Rojo).

Pacífico, en el tiempo extra

Pacífico hizo pesar la localía en el Viejo Ramírez y aprovechó el envión clásico para meter su segundo triunfo en el certamen. El campeón defensor tuvo que remarla, porque la victoria llegó en el tiempo extra. Los parciales: 23-20, 35-37, 52-56 y 70-70, antes del vertiginoso 22-13 que le aseguró el triunfo al Decano de Maxi Rubio.

Francisco González (17), Augusto Duarte (13), Alex Soria (12) y Franco Chiabotto (11 más 8 rebotes conformaron el cuarteto goleador del Deca; mientras que en Plottier no alcanzó el partidazo de Leandro Tapia, quien firmó una planilla con 24 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias. También rindieron Joaquín Morandini (14), Angelo Sasso (12) y Benjamín Loncón (12). Pacífico tuvo un alto porcentaje en libres (90, con 26-29) y ahí sacó diferencias sobre su rival, que alcanzó un 67% (18-27). También hubo ventaja en recuperos (11-5) y asistencias (17-11).

Revello, la llave de la victoria

Marcos Revello alcanzó una valoración de 37, la más alta de la fecha, gracias alos 29 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes. Con él como referente, Atlético Regina se sacó de encima a Centro Español, en un duelo de favoritos. Los parciales: 17-8, 35-25 y 56-37.

Con rendimientos muy parejos, también hicieron un gran aporte Martín Chervo (15) y Elías Iñíguez, con 11 más 12 rebotes. En la visita, Facundo Ramadori llegó hasta 14 y Mateo Framiñán aportó 11. Los 8 rebotes de diferencia (40-32) y los 5 recuperos más (16-11) fueron marcas que dejó el partido disputado en La Calderita de Regina.