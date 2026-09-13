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Roca, Pacífico y Pérfora arrancaron con un perfecto 2-2 en el PreFederal de básquet

El Depo y el Decano sacaron provecho de la localía. El Verde, el único que ya festejó de visitante, festejó en el Piti Claris. Regina se recuperó como local.

Redacción

Por Redacción

Tomás Quinteros, uno de los nuevos que llegó y rápidamente se destacó. Fue el goleador de la noche. (Archivo- Deportivo Roca)

Tomás Quinteros, uno de los nuevos que llegó y rápidamente se destacó. Fue el goleador de la noche. (Archivo- Deportivo Roca)

Pérfora venció a Independiente (77-67) y fue uno de los tres equipos que picó en punta en el PreFederal de básquet. Ya tiene su primera victoria como visitante (en el clásico ante Petrolero) y por eso se diferencia de los otros que arrancaron con marca de 2-2, Deportivo Roca y Pacífico, quienes aprovecharon el doble arranque como local: el Naranja superó a Petrolero Argentino por 92-85 y el Decano necesitó un tiempo suplementario para vencer a Club Plottier por 92-83 (70-70).

La segunda fecha se completó con la gran victoria de Atlético Regina sobre Centro Español, por 76-65. Con estos resultados, Roca, Pacífico y Pérfora lideran con 4 puntos; Regina y Español tienen 3, mientras que el Rojo, Petro y Plottier suman 2.

El Depo definió la historia con un parcial tremendo de 37-17

En el Gimena Padín, Deportivo Roca completó la obra que empezó el viernes ante Regina y superó a Petrolero. No se la llevó de arriba porque los de Plaza Huincul se fueron al descanso arriba por 6 (42-36), pero la reacción del local fue tremenda: ganó el tercer parcial por 37-17 y a partir de ahí controló el cierre.

Tomás Quinteros otra vez fue el goleador con 21, aunque Lucas Villanueva firmó un doble-doble con 20 más 10 rebotes. Benjamín López anotó 16 y Matías Alluchon se despachó con 13 y 12 asistencias. En la visita sobresalieron Juan Peral (23), Matías Arias (20) y Nataniel Rodríguez, con 19 y 12 recobres. Tres claves del partido: el Depo prevaleció 26-11 en asistencias y 16-3, mientras que Petro terminó con 21 pérdidas contra 9 del Naranja.

El Verde dominó a Independiente

Julián Ruiz coqueteó con el triple-doble (20 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias) y lideró a Pérfora a la segunda victoria en el certamen. Siempre adelante en las cifras, ganó con estos parciales: 25-18, 39-32 y 61-55.

Además de la gran actuación del Tuti, el Verde tuvo goleo repartido con Nahuel Vicentín (17), Pedro Emilio (14) y Lucas Mohnen (11), mientras que los mejores de la visita resultaron David Oviedo (17), Joaquín Marcon (17) y Lautaro Riego (11). Pérfora defendió mejor y terminó arriba en recuperos (12-5), y también se controló con las faltas (18 contra las 24 del Rojo).

Pacífico, en el tiempo extra

Pacífico hizo pesar la localía en el Viejo Ramírez y aprovechó el envión clásico para meter su segundo triunfo en el certamen. El campeón defensor tuvo que remarla, porque la victoria llegó en el tiempo extra. Los parciales: 23-20, 35-37, 52-56 y 70-70, antes del vertiginoso 22-13 que le aseguró el triunfo al Decano de Maxi Rubio.

Francisco González (17), Augusto Duarte (13), Alex Soria (12) y Franco Chiabotto (11 más 8 rebotes conformaron el cuarteto goleador del Deca; mientras que en Plottier no alcanzó el partidazo de Leandro Tapia, quien firmó una planilla con 24 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias. También rindieron Joaquín Morandini (14), Angelo Sasso (12) y Benjamín Loncón (12). Pacífico tuvo un alto porcentaje en libres (90, con 26-29) y ahí sacó diferencias sobre su rival, que alcanzó un 67% (18-27). También hubo ventaja en recuperos (11-5) y asistencias (17-11).

Revello, la llave de la victoria

Marcos Revello alcanzó una valoración de 37, la más alta de la fecha, gracias alos 29 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes. Con él como referente, Atlético Regina se sacó de encima a Centro Español, en un duelo de favoritos. Los parciales: 17-8, 35-25 y 56-37.

Con rendimientos muy parejos, también hicieron un gran aporte Martín Chervo (15) y Elías Iñíguez, con 11 más 12 rebotes. En la visita, Facundo Ramadori llegó hasta 14 y Mateo Framiñán aportó 11. Los 8 rebotes de diferencia (40-32) y los 5 recuperos más (16-11) fueron marcas que dejó el partido disputado en La Calderita de Regina.


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Pérfora venció a Independiente (77-67) y fue uno de los tres equipos que picó en punta en el PreFederal de básquet. Ya tiene su primera victoria como visitante (en el clásico ante Petrolero) y por eso se diferencia de los otros que arrancaron con marca de 2-2, Deportivo Roca y Pacífico, quienes aprovecharon el doble arranque como local: el Naranja superó a Petrolero Argentino por 92-85 y el Decano necesitó un tiempo suplementario para vencer a Club Plottier por 92-83 (70-70).

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