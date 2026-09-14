La ganadería patagónica mostró todo su potencial en Viedma, perlitas de un fin de semana inolvidable

Venta de reproductores en la 30° Expo Rural de Viedma y 13° Nacional Patagónica de Angus.

La ganadería patagónica dejó un fin de semana inolvidable en Viedma, con la realización de la 30° Exposición Rural y las 13° edición de la Nacional Patagónica de la raza Angus. También quedó en claro que el sector atraviesa un momento de buenas expectativas, aunque con varios desafíos para los productores ganaderos, entre ellos los vinculados a la reposición de animales, los costos de producción y un gran debe en la infraestructura disponible. Esos fueron los ejes que primaron en las distintas charlas del equipo de Río Negro Rural, algunas de ellas de carácter exclusivo, realizadas con los principales protagonistas de este encuentro ganadero.

La presencia de dirigentes nacionales y regionales, junto con productores y representantes de cabañas, permitió poner sobre la mesa una agenda que excede a la propia muestra: la necesidad de mejorar caminos y rutas, aprovechar el potencial agrícola y ganadero de la región, facilitar la comercialización y seguir incorporando genética para aumentar la producción de carne.

Nicolás Pino: buenas perspectivas para la ganadería



El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, volvió a acompañar a las entidades rurales patagónicas y destacó el momento que atraviesa la ganadería, aunque advirtió sobre las dificultades que genera el valor de la reposición.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, estuvo presente en la Exposición Rural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.



En momentos previos al discurso oficial, y fuera del ámbito ganadero propiamente dicho, el dirigente rural nacional dialogó en exclusiva con Río Negro Rural mientras disfrutaba de su desayuno en un hotel de la ciudad.

Consultado respecto del momento que vive la ganadería nacional, Pino destacó que “en este momento, en cuanto a precios y expectativas de comercialización el sector está mejor que hace algunos años atrás, trabajando más aliviado”. Sin embargo, inmediatamente marcó una de las principales dificultades que enfrentan los productores: “Si bien los precios son buenos, escuchaba a productores de acá que les está costando mucho la reposición, comprar ternero, conseguir ternero”.

No obstante sostuvo que “lo importante es que la perspectiva de hoy hacia adelante para la ganadería es buena durante varios años”.

En ese escenario, consideró que el crecimiento de la producción puede venir más rápidamente por una mejora en los índices productivos que por un aumento inmediato del stock. “Hoy se está pensando más en sumar kilos que en sumar stock”, explicó.

La diferencia está marcada por los tiempos biológicos. “Sumar stock es más complejo por los tiempos que demanda la biología; en los kilos podemos ser más eficientes, responder más rápidamente”, afirmó.

El presidente de la SRA también puso el foco en las condiciones productivas del Valle Inferior. “Hay agua de calidad, tierra de calidad, que trabajándola con paciencia responde perfectamente”, destacó, al referirse al potencial de una zona donde la agricultura y la ganadería vienen ganando protagonismo.

Infraestructura, una deuda que atraviesa al país



La infraestructura aparece para Pino como uno de los principales límites para aprovechar el crecimiento productivo. “De nada sirve que nosotros podamos producir más si no tenemos cómo comercializar, cómo transportar eso”, planteó.

Inauguración oficial de la Exposición Rural de Viedma en la mañana del domingo 13 de septiembre. Foto: Marcelo Ochoa.



En particular, mencionó las posibilidades que puede abrir el desarrollo portuario de Punta Colorada y la extensa costa marítima rionegrina. “Pensemos también en un transporte marítimo para insumos, para lo que fuera, o mismo desde acá exportar excedente productivo de la zona”, sostuvo.

El dirigente rural remarcó que el problema de la infraestructura no es exclusivo de Río Negro. “Es una realidad que atraviesa a todo el país”, afirmó, y señaló que el crecimiento de la población y de la producción debe estar acompañado por inversiones.

“Todo crecimiento tiene que estar acompañado de un sostén de infraestructura. Si no, se torna muy difícil”, resumió.

Pino también hizo referencia al estado de las rutas y caminos rurales y a su impacto directo sobre los costos. En el caso de la ganadería, explicó que trasladar animales por rutas deterioradas genera pérdidas y mayores gastos. “Todo eso incide en aumentar el famoso costo argentino”, señaló.

Sobre el futuro de la Sociedad Rural Argentina, donde acaba de ser reelecto por un nuevo período, aseguró que continuará la línea de trabajo basada en una mayor presencia territorial. En este sentido habló de “una Rural más participativa”, con dirigentes recorriendo las distintas regiones productivas y escuchando a los productores.

“La impronta que le hemos puesto nosotros es la de estar circulando mucho por las diferentes zonas productivas de la Argentina, escuchando a los productores en el lugar donde se trabaja, donde se produce, y usarlo para llevar la demanda a los diferentes gobiernos”, explicó.

Alberto Weretilneck: el crecimiento productivo ya cambió el perfil de Viedma



En diálogo con Río Negro Rural, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, puso el foco en el crecimiento que experimenta la actividad productiva en el Valle Inferior y destacó especialmente el desarrollo de la ganadería y la agricultura.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en su recorrida por los corrales de la Expo Rural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.



Al evaluar la Exposición Rural de Viedma, remarcó en primer término “el crecimiento de la exposición rural”, pero también puso en valor el recambio generacional dentro de las entidades.

“Quiero destacar la importancia que tiene el recambio generacional, la aparición de nuevos dirigentes, nuevos ruralistas”, señaló. Y sintetizó el mensaje que, a su criterio, deja la muestra: “Si hay un mensaje primero que deja esta exposición rural es que hay futuro”.

Weretilneck también destacó la calidad genética presente en la muestra. “Estamos viendo la mejor genética de la Patagonia y de todo el país, totalmente desarrollada por nuestros cabañeros”, afirmó.

Nicolás Pino, presidente de la SRA; Rodrigo Nuñez, presidente de la Sociedad Rural de Viedma y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Foto: Marcelo Ochoa.



La cantidad de animales participantes también fue una señal de crecimiento. “Cerca de 200 animales, con lo cual marca también el interés que hay en invertir”, sostuvo.

A la ganadería se suma el avance de la agricultura en el Valle Inferior. “A lo mencionado se suma el desarrollo de la agricultura en el Valle Inferior, más de 4.000 hectáreas de maíz, muchas hectáreas con nuevas áreas de bajo riego que amplían la nueva frontera productiva de Río Negro”, detalló.

Para el gobernador, esta transformación está modificando incluso la tradicional imagen de Viedma como una ciudad vinculada principalmente al sector público.

“La ganadería y la agricultura en el Valle Inferior está teniendo un protagonismo importante”, señaló. Y agregó: “Yo creo que hoy el protagonismo que tiene el sector privado, a partir del desarrollo de la agricultura y la ganadería, tiene ya a esta altura tanto peso como tiene el sector público”.

Weretilneck consideró además que los recursos que genera la provincia, por ejemplo a través del petróleo, deben servir para impulsar otras actividades productivas. “Lo importante de esto es utilizar esos recursos precisamente para poder volcarlo a este tipo de actividades, que nos dan otro perfil productivo en la provincia y que suman valor”, afirmó.

Leandro Ballerini: una nueva etapa para la comercialización de carne



En medio de la recorrida con el gobernador Weretilneck por los corrales de la exposición de Viedma, el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Leandro Ballerini, destacó los avances alcanzados con la nueva legislación vinculada a la carne y puso especial énfasis en la formalización de actividades que durante años se desarrollaron dentro de zonas grises de la normativa.

El gobernador Alberto Weretilneck; Leandro Ballerini, presidente de la Federación de Sociedad Rural de Río Negro, el ministro de Desarrollo de Río Negro, Carlos Banacloy y el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, observando el paseo de campeones en la Expo Rural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.



Uno de los puntos centrales, explicó, es la incorporación de la figura de la carne de autoconsumo. “Un punto importante para nosotros, productores, era poder formalizar la figura de lo que es la carne de autoconsumo”, señaló.

Ballerini puso un ejemplo concreto relacionado con la producción ovina: “En la época de los corderos un criancero o productor puede pasar un cordero por un control y no sentirse como si fuese un delincuente”.

Según explicó, anteriormente existía un vacío normativo. “Había un hueco ahí, un gris. Entonces hoy ya no existe más ese gris. Ahora va a poder ir, sacar un papel y llevar su carne al pueblo. Si se hace legalmente, está todo bien”, afirmó.

Otro de los aspectos que destacó es la formalización de canales de comercialización tanto de carne como de productos elaborados.

“La nueva ley formaliza canales de comercialización que era un circuito que estaba funcionando, pero hoy va a estar reglamentado, va a estar legislado”, sostuvo.

También valoró la incorporación de mayores controles de inocuidad, procedencia y la posibilidad de que los municipios habiliten salas de faena.

“Eso va a permitir que toda la carne que viene muchas veces de los campos hacia los pueblos también pase por salas de faena habilitadas y vaya a una carnicería”, explicó.

Para el dirigente, el objetivo es doble: mejorar los controles y, al mismo tiempo, facilitar la comercialización de la producción de los pequeños productores.

“Le va a dar la posibilidad al productor primero de llevar su carne propia, sus productos, porque también acá entran gallinas, huevos, y le das la posibilidad de mejorar la venta de su producto”, resumió.

Luciano Correndo: un Gran Campeón que llegó desde el trabajo de la cabaña



Para Luciano Correndo, de cabaña Don Fioto, el logro obtenido con la coronación del Gran Campeón Macho Angus PP de la 13° Exposición Nacional Patagónica de Angus fue el resultado de un trabajo que comenzó mucho antes de llegar a la pista de Viedma.

Luciano Correndo junto a Nicolás Pino, Alberto Weretilneck y Rodrigo Nuñez. Foto: Marcelo Ochoa.



El toro ya tenía antecedentes en la misma exposición. “El año pasado había sido el gran campeón ternero de Patagones”, recordó Correndo.

Durante el último año, el animal fue preparado pensando inicialmente en otros escenarios del circuito Angus, pero finalmente la cabaña decidió reservarlo para Viedma. “Sabíamos que era un toro importante”, explicó.

El Gran Campeón tiene dos años y un peso cercano a los 988 kilos. Correndo destacó especialmente su estructura corporal. “Es un toro moderado porque cuando lo veíamos en la pista, comparándolo con el resto, en cuanto a altura es similar al resto, pero lo que tiene es una tremenda capacidad corporal”, describió.

El trabajo que realiza Juan Manuel Sosa, de cabaña La Cantera, fue reconocido por las autoridades provinciales. Foto: Marcelo Ochoa.



Cabe destacar que unos minutos después de esta charla con el productor, el Gran Campeón salió a pista y se vendió por 30 millones de pesos.

Don Fioto, además, consiguió el tercer mejor toro de la exposición con un ejemplar de biotipo muy similar. “Son toros muy similares y producto del mismo trabajo que venimos haciendo”, explicó.

Este tercer premio que obtuvo la cabaña también salió a venta y quedó en manos de la cabaña Santa Elena, de Nora Baltuska.

Gabriel Jaca: un buen momento para invertir en genética



Gabriel Jaca, de cabaña La Txapela, coincidió en que el escenario actual presenta condiciones favorables para quienes necesitan incorporar genética. “Hoy la verdad que está para retener vientres”, señaló a Río Negro Rural.

La Txapela, de Gabriel Jaca, presente en la Expo Rural de Viedma, donde se quedó con el Reservado Gran Campeón Macho Hereford, entre otros premios.



Pero para quienes están armando o mejorando un rodeo, consideró que también es una oportunidad para incorporar reproductores.

“También es un buen momento para comprar un toro. Hoy para invertir en genética están dadas todas las condiciones”, afirmó. Y enumeró algunos de los factores que favorecen la decisión: “No solamente la coyuntura económica, sino el clima. Hemos tenido un año bueno”.

A eso sumó las alternativas de financiamiento. “Hay muchas condiciones, financiación, líneas de crédito y plazos largos”, destacó.

Según explicó, los créditos disponibles resultan accesibles para los productores y las propias consignatarias ofrecen facilidades durante las exposiciones. “Los plazos que dan las consignatarias acá en las exposiciones son plazos largos, de 180 días. Acá salen con cuotas también”, detalló.

Jaca también explicó por qué el toro representa una inversión de alto impacto dentro del rodeo y los valores son más altos que los que se pagan por las vacas. “Se pone un toro cada 30 vacas aproximadamente, el padre aporta su genética a ese rodeo”, señaló.

Para la cabaña, la estrategia consiste en contar con buenos vientres y sumar padres que permitan mejorar la descendencia, ya sea para reposición o para continuar con el crecimiento productivo del rodeo.

En la muestra de Viedma, La Txapela presentó dos toros, entre ellos un ejemplar que se quedó con el Reservado Gran Campeón.

La cantidad y calidad de animales presentes en la Nacional Patagónica de Angus terminó de configurar una exposición que volvió a mostrar el crecimiento de la ganadería patagónica y el interés de los productores por invertir en genética y producción.

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