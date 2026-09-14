Reforma en el Ipross: habrá un plazo para optar por otra cobertura o seguir en la obra social provincial

La modificación de la ley del Ipross se prevé para la sesión legislativa del 24 de septiembre. Foto Archivo.

El proyecto gubernamental donde se elimina la obligatoriedad para los estatales de permanecer en el Ipross aún no fue elevado a la Legislatura, pero aparecen ciertas precisiones, como que la opción de elección tendrá un plazo de un año.

Además, en el traslado, los estatales podrán derivar su aporte personal del 4% a otra obra social o una prepaga.

El Gobierno de Río Negro avanza con el proyecto que eliminará la afiliación obligatoria al Ipross para los trabajadores estatales y jubilados provinciales, abriendo la posibilidad de elegir otra obra social o una prepaga.

El proyecto se remitiría entre martes y jueves, previéndose su tratamiento en la sesión del jueves 24 de septiembre.

Si bien falta el texto oficial, ya existen algunas definiciones sobre su alcance. Así se conoció que la libre elección no implicará el traslado de todos los recursos que hoy recibe el Ipross por cada afiliado.

El trabajador que decida desafiliarse podrá derivar a otra cobertura su aporte personal, equivalente al 4% de sus ingresos salariales. En cambio, la contribución patronal, que representa el 11%, permanecerá en el sistema.

En el caso de los jubilados, el aporte personal llega al 5,5%.

Ese esquema también marcará el universo que efectivamente podrá acceder a una cobertura alternativa. La posibilidad de salir del Ipross estará condicionada por el costo de las opciones disponibles y por el monto del aporte personal que cada trabajador pueda derivar.

La propuesta establece además un plazo de un año para decidir. Durante ese período, los afiliados podrán optar entre continuar en el Ipross o trasladar su aporte a otra cobertura.

La salida no será, sin embargo, de ida y vuelta inmediata. Quien se desafilie -según lo que se conoce- deberá esperar al menos tres años para regresar a la obra social provincial.

Otro requisito será acreditar una cobertura de reemplazo. El objetivo es evitar que una desafiliación individual termine generando, ante una eventual pérdida de cobertura, una nueva demanda sobre el sistema público de Salud.

La libre elección tampoco alcanzará a los funcionarios ni a quienes ocupen cargos electivos. Ese universo deberá permanecer afiliado al Ipross.

El proyecto alcanzará a los trabajadores provinciales, los empleados municipales comprendidos en el sistema y los jubilados. En todos los casos, la discusión estará atravesada por el mismo punto: cuánto representa realmente el aporte disponible para financiar una cobertura alternativa.

En los hechos, el 4% que podrá derivarse fue ampliado en 2024. Hasta entonces, la retención se calculaba sobre la parte remunerativa del salario, especialmente en el Poder Ejecutivo, que registraba un alto porcentaje con esa característica. Desde ese cambio, el descuento se extendió al total de los ingresos salariales, incluida la parte que anteriormente no era considerada remunerativa.