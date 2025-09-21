Último día de la Feria del Libro 2025 en Neuquén: conocé el cronograma, talleres, música y actividades

Neuquén despide este domingo la 12° Feria Internacional del Libro, un evento que durante diez días reunió a autores, editoriales y visitantes de toda la región. La feria se consolidó como un espacio de encuentro cultural, con actividades para distintos públicos, desde talleres y charlas hasta espectáculos musicales y propuestas para niños y adolescentes.

Durante la última semana, cerca de 10.000 estudiantes de todos los niveles educativos recorrieron la feria, participando de actividades y talleres diseñados especialmente para ellos. Ahora, en su último día, la agenda propone una variada oferta de talleres de escritura creativa, lecturas colectivas, intervenciones urbanas, música y espectáculos infantiles. Todo con entrada libre y gratuita.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, agradeció a quienes hicieron posible el evento: «Agradezco a cada persona que hizo posible este sueño colectivo, a los trabajadores, a los expositores, a los libreros y artistas, y sobre todo a las y los neuquinos y a los visitantes de otras provincias y países hermanos que nos visitan todos los años. Se apropiaron de la feria y la transformaron en una fiesta de la cultura».

Con más de 115 stands, una venta diaria de 6.000 volúmenes, más de 200 propuestas de escritores locales y un estand de autores independientes, la feria también contó con la participación especial de Chos Malal, ciudad invitada, y espacios educativos como la Fundación YPF y el Museo Paraje Confluencia, que exhibió la muestra del cantautor Marcelo Berbel en el centenario de su nacimiento.

Feria del Libro 2025 de Neuquén: el cronograma este domingo