Último día de la Feria del Libro 2025 en Neuquén: conocé el cronograma, talleres, música y actividades
El cierre del evento contará con shows musicales, presentaciones de libros y actividades interactivas para grandes y chicos.
Neuquén despide este domingo la 12° Feria Internacional del Libro, un evento que durante diez días reunió a autores, editoriales y visitantes de toda la región. La feria se consolidó como un espacio de encuentro cultural, con actividades para distintos públicos, desde talleres y charlas hasta espectáculos musicales y propuestas para niños y adolescentes.
Durante la última semana, cerca de 10.000 estudiantes de todos los niveles educativos recorrieron la feria, participando de actividades y talleres diseñados especialmente para ellos. Ahora, en su último día, la agenda propone una variada oferta de talleres de escritura creativa, lecturas colectivas, intervenciones urbanas, música y espectáculos infantiles. Todo con entrada libre y gratuita.
El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, agradeció a quienes hicieron posible el evento: «Agradezco a cada persona que hizo posible este sueño colectivo, a los trabajadores, a los expositores, a los libreros y artistas, y sobre todo a las y los neuquinos y a los visitantes de otras provincias y países hermanos que nos visitan todos los años. Se apropiaron de la feria y la transformaron en una fiesta de la cultura».
Con más de 115 stands, una venta diaria de 6.000 volúmenes, más de 200 propuestas de escritores locales y un estand de autores independientes, la feria también contó con la participación especial de Chos Malal, ciudad invitada, y espacios educativos como la Fundación YPF y el Museo Paraje Confluencia, que exhibió la muestra del cantautor Marcelo Berbel en el centenario de su nacimiento.
Feria del Libro 2025 de Neuquén: el cronograma este domingo
- Agenda del domingo 21/9 – Auditorios Marcelo Berbel e Irma Acuña y Domo María Elena Walsh:
- 16 HS | Auditorio Marcelo Martín Berbel: Santiago Rosa, Los misteriosos libros de leyendas del Neuquén (NyA Ediciones)
- 17 HS | Auditorio Marcelo Martín Berbel: Germán Gorosito, Lolín, la dulzura revolucionaria (Puntoaparte)
- 18 HS | Auditorio Marcelo Martín Berbel: Gabriel Rafart, Emilio Belenguer: un gobernador obrero (Educo)
18 HS | Auditorio Irma Cuña: Carla Rojkind, De amor y otras violencias (Cabure)
- 18 HS | Domo María Elena Walsh: Docentes del Jardín N°76, Dejando huellas, siendo huellas…
- 19 HS | Auditorio Marcelo Martín Berbel: Patricio Zunini, Borges enamorado (Galerna)
- 19 HS | Auditorio Irma Cuña: Cristina Bosque, Todas somos un poco brujas
- 19 HS | Domo María Elena Walsh: Julieta Berriel, Sin miedo y a los ojos (poesía)
- 20 HS | Auditorio Marcelo Martín Berbel: Luciano Saracino, charla El Eternauta: ¿sigue nevando ahí afuera?
