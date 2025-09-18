Feria del Libro 2025 de Neuquén: qué no podés perderte desde este jueves hasta el domingo

La XII Feria Internacional del Libro en Neuquén entra en su recta final a partir de este jueves, con una grilla completa de presentaciones de escritores nacionales y regionales, shows y actividades para todas las edades. El condimento especial será una Sala de Escape, que estará disponible este jueves y viernes. Además, habrá una obra de teatro.

La feria puede recorrerse este jueves y viernes de 9 a 12 y de 14 a 22 y el sábado y domingo de 14 a 22. Como todos los días, los visitantes encontrarán más de 100 estands editoriales y libreros con propuestas para todas las edades.

La Sala de Escape estará disponible este jueves y viernes, en la globa ubicada frente al MNBA. Los horarios de ingreso a las funciones disponibles son 14:00 y 15:30.

«Es una propuesta educativa innovadora para estudiantes secundarios que transcurre en una sala de control de operaciones de un pozo no convencional de gas donde los estudiantes tienen que resolver desafíos energéticos en equipo. Responden trivias con preguntas sobre la matriz energética, arman un generador eléctrico y ejecutan mejoras en una escuela para lograr un uso eficiente de la energía», se detalló.

A partir de estos desafíos, los estudiantes obtienen códigos para resolver el problema inicia y después de un recorrido con realidad virtual por el yacimiento pueden salir de la sala.

Gran convocatoria en la Feria del Libro en Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

Viernes 19 de septiembre:

Show de la Energía. Horarios de ingreso a las funciones: 9:30, 11, 14:00 y 15:30. Es una obra de teatro para alumnos de primaria en la que aprenden de forma divertida sobre la energía, la complementariedad energética y el uso eficiente de este recurso. A través de la experimentación, los estudiantes son invitados a participar y dar solución a una problemática energética de una ciudad imaginaria. Lugar: Auditorio MNBA.



Las actividades de la Feria del Libro en Neuquén, desde este jueves al domingo

De acuerdo a lo informado por la Municipalidad de Neuquén, las actividades desde este jueves al domingo serán las siguientes:

Jueves 18 de septiembre:

14:00 | Auditorio Marcelo Martin Berbel | La Subsecretaría de Cultura de la Provincia presenta: Mesa de Poetas: «…con susurros de palabras en el viento». Poetas de Chos Malal.

15.30 | Auditorio Marcelo Martin Berbel | La Subsecretaría de Cultura de la Provincia presenta: Mesa de poesía «Absolutamente nada es fijo«. Poetas de Chos Malal.

16:00 | Auditorio Marcelo Martin Berbel | Atilio Alarcón, cantautor y artista folclórico presenta su repertorio musical.

17:00 | Auditorio Marcelo Marcelo Martin Berbel | Héctor Ordoñez presenta «Setebos, el dios patagón».

17 HS | Auditorio Irma Cuña | Charla «El desafío de la hoja en blanco. La imagen como disparadora del texto creativo», a cargo del escritor y dramaturgo Alejandro Flynn

18 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel | Charla «Neuquén del Ayer» junto a Juan José Gonzáles, Silvia Adriana Curí.

18 HS | Auditorio Irma Cuña | Lo maravilloso y lo fantástico en la literatura para infancias y adolescencias, coordinado por Profesora Marin Cristina Ramos XI Jornadas de Reflexión General sobre la educación. (Solo para docentes inscriptos)

18 HS | Domo María Elena Walsh | Taller «Escribir desde la filosofía del arte», a cargo de Matías García Fernández

19 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel | Gerardo Burton presenta «Beatlemania» (Ediciones con doblezeta) poesía

19 HS | Domo María Elena Walsh | Charla «Nuevos proyectos editoriales en la Patagonia» a cargo de Mauricio Giulietti y Ana Clara Lavallén Kenny

20 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel | Charla «La Universidad del Comahue en Chos Malal. Historia, presencia y publicaciones»

21 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel | Ballet Folklórico municipal de Chos Malal «Soledad Arriagada».

21.15 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel | Catálogo Música de Raíz Neuquén, integrado por músicos solistas de Chos Malal.

Actividades del viernes en la Feria del Libro: Eduardo Sacheri, el plato fuerte

17 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel | Presentaciones de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Filial Neuquén

17 HS | Auditorio Irma Cuña | Gustavo Lupano presenta «En Zapala debe estar nevando» (Ediciones con doblezeta)

17 HS | Domo María Elena Walsh | Raúl Mansilla presenta «La física en el barrio San Lorenzo» (Ediciones con doblezeta) poesía, prosa.

18 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel | Juana Mabel Miranda presenta «La infancia que me dio raíces» (Libella). Junto al músico y compositor Nicolás Matías Pérez. Bajada del Agrio.

18 HS | Auditorio Irma Cuña | Vilma Llamazares presenta «Nacho tiene un cromosoma de más y sabe cómo usarlo (Dunken)

18 HS | Domo María Elena Walsh | María Dolores Duarte y María E. L. de Almada presentan «Leer, enseñar y pensar la literatura» (Lugar Editorial) Teoría

19 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel | La escritora y periodista cultural Verónica Boix presenta su novela La estrategia de la rana, de editorial Tusquets

19 HS | Auditorio Irma Cuña | Santa Editorial presenta su catálogo junto a su editora Francisla Marós y los autores Carla Rojkindy Rafael Urretabizaya. Modera Marina Cisneros

19 HS | Domo María Elena Walsh | La comisión de Diversidad e Inclusión de la SPE, seccional Patagonia, presenta «El Maravilloso Mundo de Oleum» (ArS) Antologia de relatos.

20 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel | El escritor y guionista Eduardo Sacheri presenta su novela «Demasiado lejos» (Alfaguara).

20 HS | Auditorio Irma Cuña | Diana Cristina Masini presenta «Casita» poesía

Felipe Pigna en la Feria del Libro de Neuquén: la grilla del sábado

16 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel

«Vairoleto, pechito libertario», Espectáculo, teatro de titeres, épica criolla. (ATP). La Pelela Titeres, San Martin de los Andes.

17 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel

Tomás Watkins presenta «Nueva Mitología» (El Suri Porfiado), poesia. En compania de la Dra Rayen Daiana Pozzi y Verónica Padin

18 HS | Auditorio Marcelo Martín Berbel

La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta el 2o Premio en Novela FEN: de Rafael Urretabizkaya y Wille Arrúe. Participan autores, Alicia Frischnechkt y la directora del FEN, Carina Rita Medina.

18 HS | Auditorio Irma Cuña

Rosana Zeballos presenta «Cicatrices» (Equinoxio)

18 HS | Domo María Elena Walsh

Charla «Memoria y fantasía en los relatos de Felisberto Hernández, por la Dra. en Letras, Enriqueta Morillas Ventura

19 HS | Auditorio Irma Cuña

Charla, «Libracos, la librería que hizo leer a generaciones de neuquinos», a cargo de Pablo Montanaro

19 HS | Domo María Elena Walsh

Charla, «Mitos y leyendas argentinas: un recorrido por nuestra tradición oral, a cargo de Lucila L’Estrange

19 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel

Homenaje a la trayectoria de la escritora Matilde Salcedo de Facal

20 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel

El escritor e historiador Felipe Pigna presenta su primera novela «Conspiración en Londres» (Planeta).

20 HS | Auditorio Irma Cuña

El Colectivo La Mano en la Sed presenta «Antología 10 Años» (Kuruf) Narrativa y poesía



Actividades del domingo en la Feria del Libro de Neuquén

16 HS | Auditorio Marcelo Martín Berbel

Santiago Rosa presenta «Los misteriosos libros de leyendas del Neuquén» (NyA Ediciones)

17 HS | Auditorio Marcelo Martin Berbel

Germán Gorosito presenta «Lolin, la dulura revolucionaria» (Puntoaparte) investigación. Presentación músico-literaria del autor y la cantante Devra.

18 HS | Auditorio Irma Cuña

Carla Rojkind presenta «De amor y otras violencias» (Cabure) cuentos

18 HS | Domo María Elena Walsh

Docentes del Jardin N° 76 de la ciudad de Neuquén, presentan, «Dejando huellas, siendo huellas…»

19 HS | Auditorio Marcelo Martín Berbel

El escritor Patricio Zunini presenta su libro «Borges enamorado» (Galera).

19 HS | Auditorio Irma Cuña

Maria Cristina Bosque presenta «Todas somos un poco brujas» (Autores de Argentina)

19 HS | Auditorio Irma Cuña

19 HS | Domo María Elena Walsh

Julieta Berriel presenta «sin miedo ya los ojos» (Ediciones Migrantes) poesia.