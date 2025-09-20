Fernando Schpoliansky: “Neuquén tiene un Estado presente, pero al mismo tiempo eficiente”

En un contexto nacional signado por el achicamiento del Estado y el congelamiento de la obra pública, la ciudad de Neuquén exhibe cuentas públicas equilibradas y obra pública vigorosa. Uno de los artífices de esa política, es el secretario de finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky, que acaba de presentar en la Feria del Libro de Neuquén su primer libro “Economía paso a paso” y diálogo con RIO NEGRO.

PREGUNTA: ¿Cómo fue la experiencia de escribir un libro?

RESPUESTA: Yo no soy escritor, entonces la verdad es que presentar un libro es un desafío. El proceso de redacción y edición fue muy interesante, estuvo atravesado por el ida y vuelta con el equipo editorial que duró un año. Durante ese proceso me pedían que ‘ponga más fácil’ algunos temas, o que incluya otros temas. Al final del recorrido decís: ‘uy, qué maravilla esto lo escribí yo’. Es sorprendente.

P: ¿De qué trata el libro?

R: El libro está estructurado con una primera parte de principios generales de la economía, escuelas de la economía, qué son los impuestos, qué es la inflación, qué es el PBI, principios de escasez. Tipo manual. La segunda parte está dedicada a la economía argentina. Ahí hago un raconto rápido de la historia económica argentina, con todos los vaivenes que hemos tenido. Y el final, digo yo, es esperanzador, porque Argentina tiene todas las potencialidades: diversidad geográfica, climática, economías regionales potentes, hidrocarburos, el litio, el mar, el campo. Es un libro de divulgación, no está elaborado con método científico, no tiene fórmulas, no tiene gráficos, no tiene funciones matemáticas. Es un aporte al debate, a la charla de café, de familia, de los domingos. Es tener elementos y argumentos para esa charla, como primera aproximación.

P: ¿Qué hace falta para que esas potencialidades emerjan?

R: Ponerse de acuerdo. Encontrar e implementar 12 políticas públicas de Estado que no se modifiquen independientemente de quién gobierna.

P: ¿Cómo está la ciudad de Neuquén?

R: Neuquén tiene un potencial enorme. La ciudad, que antes era un centro comercial y financiero fuerte, hoy ya tiene otras economías que parten desde la inversión público-privada. Pero mucho tiene que ver el Estado, ¿no es cierto? El desarrollo del Paso Costero. El turismo, el polo científico-tecnológico y la economía del conocimiento. Es decir, hay una planificación respecto al desarrollo de la ciudad. Más allá de lo urbanístico. Digo, por ejemplo con la contención a través de los lotes con servicios. En Neuquén hace cinco años que no hay tomas. Y eso es muy importante para el sector privado. El inversor está mirando eso también, más allá de resolver la cuestión habitacional. Esto de diversificar la matriz económica de la ciudad me parece súper importante. Porque el gas y el petróleo es buenísimo, viene bárbaro, pero en algún momento se va a terminar. Entonces, diversificar la matriz es crucial, tanto a nivel provincial como a nivel provincial.

P: ¿Neuquén es una isla en relación con la realidad económica del resto del país?

R: Bueno, Neuquén tiene su propia impronta económica, realmente tiene un desarrollo económico muy fuerte. Neuquén no es una isla. Obviamente juega las ligas a nivel nacional. Si a la economía nacional o a la macroeconomía nacional le va mal, es difícil que a una provincia o a una ciudad le vaya bien. No es fácil. Pero es cierto que tiene ventajas comparativas respecto de otras regiones del país. El hecho de tener Vaca Muerta es un impulso. No sólo para el sector privado, sino también para el sector público. Los Estados recaudan regalías hidrocarburíferas que son importantes como parte del presupuesto. El secreto de esos recursos es, primero, convertirlos. Porque Vaca Muerta a priori, es una roca. Si no la convertís, es solo un activo. Si la convertís en algo tangible y después lo redistribuís, ahí está el secreto.

P: Con una actividad que genera altos ingresos como el shale ¿Cómo se articula esa diversificación respecto a los precios?

R: Bueno, es cierto que ciertos precios de la economía de la ciudad resultan en valores más altos. Los alquileres son un ejemplo. Los alimentos, la vestimenta, que son de primera necesidad. Hay una convalidación por parte del mercado de precios más altos que en otras regiones del país. Y es cierto que la mayoría de neuquinos y neuquinas no están vinculados al petróleo. Hay una economía por fuera de los hidrocarburos. Y es la mayoría. Se produce una situación bastante inequitativa o compleja de resolver. Esa brecha entre precios de petróleo y ingresos que no son necesariamente de petróleo se va a seguir produciendo en la medida en que los hidrocarburos sigan teniendo el 60% del Producto Bruto Geográfico. Se trabaja en la diversificación. Invertís en turismo, en la economía del conocimiento, pero eso va a llevar años.

P: ¿Se puede revertir en parte esa tendencia desde el Estado?

R: Al menos en cuanto a la política pública, buscamos que sea accesible, justa y equitativa. Vuelvo a los lotes con servicios. El acceso a la tierra, en Neuquén es bastante difícil por el precio que tiene. A través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat se pudo lograr que personas de clase media que no están vinculadas directamente a los hidrocarburos accedan al lote con servicios, y a partir de ahí puedan por autoconstrucción acceder a la vivienda, porque la gente hace lo que puede, pero va ladrillito por ladrillito construyendo. Y eso se pudo justamente por tener una política pública de acceso con una cuota accesible, mediante convenios con entidades intermedias, colegios de profesionales, mutuales, sindicatos. Es un ejemplo de cómo el Estado puede direccionar ese tipo de políticas, y del dinamismo que produce en la economía, porque toda esa gente que empieza a construir compra en corralones de acá, contrata mano de obra local.

P: ¿Cómo se mantiene viva la obra pública en un contexto nacional de parálisis de las obras?

R: Es una decisión política darle continuidad a la obra pública, sabiendo que es fundamental para el desarrollo del sector privado. Si al privado le decís que hay que construir una ruta en el norte de la provincia de Neuquén, donde no es rentable, posiblemente ningún inversor privado lo haga. Ahí es donde tiene que estar el Estado. Pero es cierto que el Estado no solo tiene que ser presente, sino también eficiente. Neuquén cumple con esas dos condiciones.

P: ¿Neuquén tiene superávit?

R: El municipio es ordenado en sus cuentas públicas, tiene equilibrio fiscal, y obtiene superávit corriente todos los meses. Ese superávit se vuelca a obra pública de infraestructura, automáticamente. El estado de ejecución del gasto a fin de año muestra un 25% destinado al pago de salarios y un 45% a la obra pública. El resto es servicios, básicamente el transporte público, la recolección de residuos y el cuidado de paseos verdes. Cuando la Nación en una decisión política cortó la obra pública, también la cortó en contratos que ya estaban firmados y en marcha. Eso generó una inseguridad jurídica tremenda, con empresas neuquinas y trabajadores neuquinos. En ese marco, el intendente Mariano Gaido tomó la decisión de darle continuidad a esas obras porque tiene recursos para hacerlo.

P: ¿Qué opina de la coyuntura macro nacional?

R: Es cierto que la inflación bajó, pero se situó en un 2%, que sigue siendo alta. No obstante, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ha sido notable. Milei dice que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Bueno, pareciera que en la Argentina hay otras causales de la inflación. Para mí la inflación es multicausal. De lo contrario, con el apretón monetario que hay, ya debería estar pulverizada. Ha habido mala práxis del gobierno nacional. Tomaron como ancla el dólar, y el dólar ahora se les está disparando. Los dólares que tenemos son prestados para poder intervenir. Habían dicho que no iban a intervenir. Están interviniendo y encima elevaron las tasas de interés. Hubo impericia de la política monetaria.

Perfil

Fernando Schpoliansky, es Contador Público (Universidad de Belgrano), Posgraduado en Economía Social (Universidad Nacional de Tres de Febrero).

Fue docente en la Universidad Nacional del Comahue dictando la materia Organización y Economía.

Fue Concejal de la ciudad de Neuquén (MC 2017).

Desde 2019 y hasta la actualidad es Secretario de Finanzas del Municipio de la ciudad de Neuquén.

Autor del libro «Economía paso a paso» (Galerna, 2025).