Un adolescente se fracturó una pierna por un choque en la Ruta 7: fue derivado al Castro Rendón

Un choque en Ruta 7 en Centenario dejó dos personas heridas este viernes cerca de las 19. El siniestro ocurrió en la primera rotonda e involucró a una camioneta y una motocicleta. Un adolescente de 14 años sufrió una fractura de fémur y fue derivado para cirugía al hospital Castro Rendón.

El impacto se produjo entre una Renault Kangoo y una Corven Triax 150 cc, según informó Centenario Digital. En la camioneta circulaba un efectivo policial de la U11 en dirección a Neuquén.

Fuerte choque en Ruta 7 generó demoras y desvíos en Centenario

En la motocicleta viajaban un hombre de unos 50 años y el adolescente. Ambos resultaron con lesiones, aunque el menor presentó el cuadro más comprometido por la fractura en una de sus piernas.

El adolescente fue trasladado al hospital Castro Rendón para ser intervenido tras el impacto.

Bomberos voluntarios y personal de salud asistieron a los heridos en el lugar. Dos ambulancias del hospital Natalio Burd realizaron el traslado. El adolescente fue derivado al Castro Rendón para una intervención quirúrgica.

Cómo fue el operativo policial y los controles tras el siniestro

Efectivos de Tránsito Villa Obrera realizaron las primeras pericias. También se practicó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, que dio resultado negativo. El vehículo presentó daños en el parabrisas y en la parte frontal.

El conductor de la motocicleta, padre del adolescente, sufrió una lesión en una pierna. La herida se produjo cuando uno de los pedalines se incrustó durante el impacto. Su test de alcoholemia también dio negativo.

Al momento del choque, ambos ocupantes de la moto llevaban casco colocado. La circulación fue desviada hacia calle Expedicionarios del Desierto hasta pasadas las 19.30, cuando retiraron los vehículos involucrados.