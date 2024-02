Un camión complicó el tránsito sobre la Ruta 65 en uno de los accesos a Fernández Oro: el motivo

Esta tarde, un camión de carga generó complicaciones en uno de los accesos a Fernández Oro sobre la Ruta 65. A partir de una falla, el tránsito se vio interrumpido y personal policial debió intervenir en el hecho para evitar inconvenientes.

Según se conoció, un camión cargado de bloques sufrió una falla mecánica en uno de los accesos a Fernández Oro por lo que el tránsito se vio afectado en el sector.

El hecho ocurrió en el acceso a la ciudad por calle Iguazú y Ruta 65, sobre el cruce ferroviario.

Testigos registraron el momento en el que el rodado de grandes dimensiones quedó varado en el lugar.

Según explicaron testigos, el vehículo intentó girar a la derecha y cuando se abrió para la realizar la maniobra sufrió la falla, por lo que quedó atravesado ocupando el ingreso total de la calle.

Personal policial se presentó en el lugar para dirigir el tránsito y organizar los desvíos con el objetivo de evitar incidentes.

«Está cortado el acceso por un camión atravesado que no funciona, está impidiendo el normal tránsito así que no tomen esta calle porque no se va a poder salir por acá«, describieron conductores que circulaban por el lugar.