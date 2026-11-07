Un camión se incendió por completo en la Ruta Nacional 237 camino al paso Cardenal Samoré

Un camión de origen chileno se incendió por completo este viernes por la noche sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1523, en cercanías de Villa Traful. El vehículo transportaba una carga de pellets de maní y se dirigía hacia el paso internacional Cardenal Samoré.

El hecho ocurrió cerca de las 23.42, cuando el conductor escuchó una explosión debajo de la cabina. Poco después, el fuego se extendió por todo el rodado y generó una columna de humo visible desde varios metros.

El incendio del camión obligó a cortar el tránsito en la Ruta 237

Según informaron fuentes oficiales, el chofer logró salir del camión por sus propios medios y no sufrió lesiones. Tampoco necesitó asistencia médica.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró el camión completamente incendiado. Efectivos del Destacamento Collón Cura ya habían interrumpido la circulación vehicular en ambos sentidos para evitar riesgos.

El transportista se dirigía hacia el paso Cardenal Samoré.

El vehículo transportaba 28 toneladas de pellets de maní y había salido desde la localidad de Tisina, en Córdoba, con destino al paso internacional Cardenal Samoré, en el límite con Chile.

El rodado, un camión de la marca MAN, pertenecía a una empresa de transporte y sufrió pérdidas totales como consecuencia del incendio.

La circulación permaneció interrumpida hasta el arribo de los Bomberos, que debieron intervenir para controlar el fuego.