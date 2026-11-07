Llovieron las críticas a Nico Occhiato por lo que dijo de Flor Jazmín Peña: “Ya pasó la etapa de enamoramiento”

Nico Occhiato volvió a quedar en el centro de la polémica después de hablar abiertamente sobre su relación con Flor Jazmín Peña. El conductor de Luzu TV reflexionó sobre el presente de su noviazgo y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde recibió numerosas críticas y despertó especulaciones sobre una posible crisis sentimental.

Durante una entrevista en Vorterix, Occhiato explicó que su vínculo con la bailarina atravesó una transformación y que actualmente disfrutan de una relación más tranquila y estable. Sin embargo, sus palabras no fueron interpretadas de la misma manera por todos sus seguidores. Según informó Exitoína, las declaraciones provocaron una fuerte repercusión y reavivaron las versiones sobre el futuro de la pareja.

Qué dijo Nico Occhiato sobre Flor Jazmín Peña que generó tantas críticas

La controversia comenzó cuando el conductor habló sobre cómo cambian las relaciones con el paso del tiempo y destacó que, en su caso, el enamoramiento inicial dio lugar a un sentimiento diferente.

“Ya pasó la etapa de enamoramiento, con Flor somos familia”, fue la frase difundida por la cuenta de LAM en X que encendió el debate.

Lejos de plantearlo como algo negativo, Occhiato explicó que considera esta nueva etapa incluso más valiosa que los primeros momentos del romance.

“Hay una tranquilidad y una paz de sentirse familia que es mucho más lindo que el fuego del enamoramiento”, expresó durante la entrevista.

El conductor destacó que ambos lograron construir una relación basada en la confianza, la comprensión y el acompañamiento mutuo.

También contó que recientemente realizaron un viaje al sur del país junto a sus respectivas familias, una experiencia que, según relató, fortaleció todavía más el vínculo.

Por qué Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña no viven juntos

Otro de los aspectos que generó repercusión fue la decisión de mantener casas separadas, a pesar de que llevan varios años de relación.

Occhiato explicó que se trata de una elección compartida y que ambos necesitan conservar momentos de independencia.

“Nosotros no convivimos porque creemos que necesitamos nuestro espacio”, aseguró.

Además, señaló que esa dinámica funciona porque los dos comprenden las necesidades del otro y no interpretan los momentos de soledad como una señal de desinterés.

El conductor recordó que recientemente había contado una situación cotidiana que terminó alimentando rumores de separación: después de pasar una tarde con Flor Jazmín, decidió regresar a su casa para cenar y dormir.

La anécdota despertó comentarios entre algunos seguidores, que interpretaron esa decisión como una posible señal de distanciamiento.

Occhiato rechazó esas especulaciones y defendió la libertad que ambos encontraron dentro de la pareja.

Las críticas a Nico Occhiato y los rumores de separación de Flor Jazmín Peña

Las declaraciones del conductor dividieron las opiniones en las redes sociales.

Mientras algunos usuarios consideraron que sus palabras reflejan una relación madura y estable, otros interpretaron que el final de la etapa de enamoramiento podría anticipar un desgaste sentimental.

Entre los comentarios también aparecieron comparaciones con su anterior relación con Flor Vigna, con quien mantuvo un noviazgo antes de comenzar su historia con Flor Jazmín Peña.

Algunos seguidores recordaron declaraciones del pasado y cuestionaron la manera en que Occhiato describió su presente amoroso.

Otros, en cambio, defendieron su postura y señalaron que las relaciones pueden evolucionar hacia vínculos más tranquilos sin que eso implique una pérdida de sentimientos.

Pese a las especulaciones, no existe una confirmación de separación. Por el contrario, el propio conductor describió su relación con Flor Jazmín como una etapa de estabilidad y bienestar.

Cómo comenzó la historia de amor de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La historia entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña comenzó varios años antes de que confirmaran públicamente su romance.

Ambos coincidieron en el Bailando 2019 y, con el tiempo, comenzaron a compartir proyectos laborales en Luzu TV, donde su complicidad despertó rumores entre los seguidores.

Finalmente, el 2 de enero de 2024, confirmaron que estaban juntos durante una emisión de Nadie Dice Nada desde Pinamar.

En aquella oportunidad, Occhiato sorprendió con una declaración de amor que emocionó a sus compañeros y a la audiencia.

Desde entonces, la pareja se convirtió en una de las más populares del streaming argentino, con una importante comunidad de seguidores que acompaña tanto sus proyectos profesionales como su historia sentimental.

Ahora, sus recientes declaraciones volvieron a poner el vínculo bajo la lupa. Sin embargo, para Nico Occhiato, el amor que comparte con Flor Jazmín Peña no terminó: simplemente atravesó una transformación hacia una relación que considera más profunda y estable.