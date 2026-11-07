Se terminó el amor: Margaret Qualley y Jack Antonoff confirmaron su divorcio y revelaron cómo fue la separación

Margaret Qualley y Jack Antonoff pusieron fin a su matrimonio después de casi tres años juntos. La actriz de La sustancia y el reconocido productor musical, famoso por sus colaboraciones con Taylor Swift, presentaron formalmente la solicitud de divorcio en Nueva York, meses después de que se conociera su separación.

Según informó la agencia Associated Press, el trámite fue presentado el viernes 30 de octubre de 2026 ante la Corte Suprema del condado de Kings, en Brooklyn. El expediente fue registrado como un divorcio no contencioso, lo que indica que no existe una disputa judicial formal entre las partes.

Margaret Qualley y Jack Antonoff: los detalles de un divorcio amistoso

La pareja había confirmado su separación en julio de este año, pero recién a fines de octubre avanzó con la presentación judicial para disolver el matrimonio.

De acuerdo con la revista People, la decisión fue tomada de común acuerdo y ambos mantienen una relación de afecto y respeto, a pesar del final de su historia de amor.

Una fuente cercana a los artistas aseguró que la separación no significa una ruptura definitiva de su vínculo personal y que esperan conservar su amistad.

Aunque en un primer momento circularon versiones sobre supuestos problemas de confianza, un representante de Margaret Qualley desmintió esas especulaciones y aclaró que no hubo infidelidades.

La actriz y el productor prefirieron mantener los motivos personales de la ruptura fuera de la exposición pública.

Una historia de amor que comenzó en 2021 y terminó tres años después de la boda

Margaret Qualley, hija de la reconocida actriz Andie MacDowell, y Jack Antonoff comenzaron su relación en 2021.

En 2022 anunciaron su compromiso y finalmente se casaron en agosto de 2023, durante una celebración en Nueva Jersey que reunió a numerosas figuras de Hollywood y de la industria musical.

Entre los invitados estuvieron Taylor Swift, Lana Del Rey, Zoë Kravitz y Channing Tatum, quienes acompañaron a la pareja en una ceremonia que tuvo una importante repercusión mediática.

Sin embargo, en julio de 2026 comenzaron a circular señales de distanciamiento. La ausencia de Qualley en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, a la que Antonoff asistió acompañado por su hermana, despertó especulaciones sobre una posible crisis.

Pocos días después se confirmó que la relación había terminado.

Qué dijo Jack Antonoff sobre su separación de Margaret Qualley

El productor musical también se refirió públicamente al final de su matrimonio y explicó cómo enfrenta la experiencia de interpretar canciones inspiradas en su relación con la actriz.

Durante una entrevista con The Guardian, Antonoff reconoció que llegó a considerar la posibilidad de modificar el repertorio de sus conciertos para evitar algunas composiciones vinculadas con su historia sentimental.

Sin embargo, decidió mantenerlas porque considera que forman parte de su vida y de su identidad artística.

El músico aseguró que no pretende borrar el pasado ni renegar de los sentimientos que inspiraron sus canciones, incluso después de la separación.

Antonoff, ganador de múltiples premios Grammy, es uno de los productores más influyentes de la música pop actual. Además de trabajar con Taylor Swift, colaboró con artistas como Lana Del Rey y Sabrina Carpenter.

Quién es Margaret Qualley, la actriz que se separó de Jack Antonoff

Margaret Qualley, de 32 años, es una de las actrices destacadas de su generación en Hollywood. Hija de Andie MacDowell y del exmodelo Paul Qualley, comenzó su carrera como modelo antes de consolidarse en la actuación.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, la miniserie Maid y la película La sustancia, protagonizada junto a Demi Moore.

Por su parte, Jack Antonoff, de 42 años, continúa con sus proyectos musicales y su trabajo como productor, además de liderar la banda Bleachers.

Con el divorcio en marcha, ambos cierran una historia de amor que durante años fue una de las más comentadas del ambiente artístico estadounidense, aunque, según las versiones de su entorno, buscan conservar el respeto y el cariño que los unió.