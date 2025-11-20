Un camionero murió en Allen: se descompensó dentro del vehículo y no pudo ser reanimado

Un camionero de 65 años murió este jueves en la zona del basural de Allen, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 33. El aviso llegó cerca de las 13, cuando se alertó que el hombre se encontraba desvanecido dentro de su camión.

Un camionero murió en Allen: no hay indicios de criminalidad

Ante la situación, personal policial acudió al lugar y constató lo sucedido. De inmediato comenzaron a practicarle maniobras de RCP al camionero mientras se solicitaba la intervención de la ambulancia local. Sin embargo, minutos después el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Según las primeras informaciones, el hombre —con domicilio en Cervantes— tenía antecedentes crónicos de presión arterial. La Fiscalía de turno fue notificada y dispuso convocar al Gabinete Criminalístico y al médico policial para las actuaciones correspondientes.

Fuentes policiales confirmaron que no existen indicios de criminalidad y que todo apunta a una muerte natural. Se aguardaba la llegada de una empresa funeraria para realizar el retiro del cuerpo.