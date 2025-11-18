Un comerciante de Allen enfrentó a un ladrón y le hirió una mano para evitar ser robado

La mañana del sábado se vio convulsionada en la zona céntrica de Allen, cuando se conocieron detalles de un hecho que resultó con un hombre que habría intentado asaltar a un comerciante que reaccionó en su defensa. En concreto, con un arma blanca hirió la mano del sujeto y evitó así ser robado.

El hecho fue a las 10 en Juan B Justo y la Policía de Río Negro tomó conocimiento 10:20 cuando interceptó al sujeto herido en su mano izquierda sobre la calle Eva Perón.

El personal policial pudo detectar que la lesión era considerable y que ocasionaba una pérdida de sangre importante, razón por la cual se solicitó una ambulancia en el lugar. El hombre fue identificado en ese momento y en los registros figuraban varios antecedentes delictivos.

Tras la primera intervención en el lugar, una ambulancia lo trasladó al Hospital Ernesto Accame donde se le pudo frenar la hemorragia y luego fue intervenido quirúrgicamente.

Un testigo brindó detalles que fueron incorporados a la causa llevada adelante por la fiscal Cofre. En sus dichos explicó que el comerciante Enrique Jara, conocido como «Jarita», propietario se la regalaría objeto del intento de robo, habría sido quien lesionó al sujeto aludiendo que días atrás ya había atacado su local comercial.

Jara quedó demorado varias horas y fue liberado, en tanto se lo investiga. Luego declaró públicamente y recoció ser quien propinó el corte con un machete, cansado de ser víctima de los robos.

Si bien admitió que la reacción no fue la correcta, confesó estar harto de la inseguridad y recordó que días atrás el mismo sujeto lo había provocado en instancias de intentar sustraer elementos de su regalería.