Balearon a un joven en Allen: le dispararon con una escopeta y el caso sigue bajo investigación

Un joven de 26 años terminó hospitalizado tras recibir un disparo de escopeta en el barrio 11 de Noviembre de Allen, en un hecho ocurrido en la noche del martes que derivó en una amplia intervención policial. Aunque la víctima no quiso radicar la denuncia, se iniciaron actuaciones de oficio para esclarecer lo sucedido.

El ataque se habría producido alrededor de las 22, cuando varios vecinos llamaron al 911 alertando sobre detonaciones frente a una panadería de la zona. Las primeras versiones indicaban que dos personas podrían estar involucradas en el episodio.

El hallazgo de la víctima

Minutos después, en la intersección de Crisantemos y Petunias, personal policial encontró a un hombre tendido en el suelo, herido por un disparo de arma de fuego. Los efectivos solicitaron una ambulancia y la víctima fue trasladada al hospital de Allen, donde recibió atención médica. Según el primer parte, las lesiones no serían de gravedad.

Testigos relataron que escucharon dos detonaciones y luego vieron corridas y vecinos guardando sus vehículos. Uno de ellos indicó que el joven herido podría haberse refugiado en su patio. Con autorización, los policías ingresaron al lugar y lo hallaron visiblemente dolorido.

Qué dijo la víctima y qué investiga la Policía

El herido manifestó que fue atacado con una escopeta y que “le dolía todo el cuerpo”, pero no brindó detalles sobre lo ocurrido ni quiso formalizar una denuncia. Aun así, la fiscalía descentralizada dispuso iniciar actuaciones.

El comisario inspector José González, segundo jefe de la Unidad Regional II, explicó que el hecho habría comenzado por un reclamo vinculado a una bicicleta. «Surge una situación con dos personas que le reclamaban una bicicleta o le querían sustraer una bicicleta. Luego de eso, una persona vuelve y le efectúa un disparo«, señaló. Aclaró que la información aún es preliminar debido a la falta de colaboración del herido.

Investigación en curso

Pese a la ausencia de una denuncia formal, la policía comenzó la investigación de oficio. Efectivos de la comisaría Sexta trabajan en la recolección de cámaras de seguridad y testimonios que permitan identificar a los responsables.

«No importa que no se denuncie, el hecho amerita ser investigado», remarcó González. Desde la fuerza indicaron que seguirán las pistas de los involucrados mencionados por los vecinos.