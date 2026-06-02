Cortés ganó la pulseada con los vetos a ordenanzas de la oposición en Bariloche, en otra sesión escandalosa

Segunda sesión extraordinaria en dos días en el Concejo de Bariloche. Quedó ratificado el veto de Cortés al pase a planta permanente de trabajadores municipales. Foto: Chino Leiva

En una sesión extraordinaria que volvió a dar la nota por las discusiones, chicanas y reproches entre concejales, que tornaron el debate de cuatro horas por momento en bochornoso, el intendente Walter Cortés tuvo un saldo favorable con el avance de los vetos a las ordenanzas del pase a planta permanente de unos 120 trabajadores municipales y la creación de una residencia para adultos mayores.

Se trató de la segunda convocatoria a sesión extraordinaria en dos días. Al nivel exaltado de las discusiones y reproches mutuos entre ediles, esta vez se sumó una inusual protesta de personas mayores que se arrojaron en el piso de la sala de sesiones luego de que se ratificara el veto del intendente por una ordenanza para ese segmento, también una discusión verbal de alto tono entre dos personas del público en la que intervinieron concejales para separar y otros que intentaron plegarse a la pelea.

Ayer solo se alcanzó a abordar el veto a la reducción de velocidades máximas (que quedó consolidado) pero luego se canceló por falta de quórum. Hoy los concejales volvieron y esta vez hubo una sola ausencia, de la concejal de JSRN Laura Totonelli.

Pero luego de varias idas y vueltas de discusiones con opciones de sumar a la edil por Zoom (debido a que no se encuentra afuera de la ciudad); y la evaluación de postergar nuevamente el debate para otro día; se sumó otra ausencia con el retiro voluntario de Julieta Wallace (Incluyendo) que dijo no querer “convalidar” la sesión que consideraba convocada con un “ardid” y “mala fe” del presidente del cuerpo Gerardo Del Río (PUL), que llamó dos días consecutivos al encuentro sin estar garantizada la presencia de los once concejales.

Al igual que Wallace, Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) cuestionó la convocatoria a sesión extraordinaria por una presunta “trampita” con animosidad del oficialismo de hacerla sin la participación de la totalidad del cuerpo, aludiendo una maniobra para conseguir que prosperen los vetos del intendente ya que se requieren 8 votos para ratificar las ordenanzas y descartar las objeciones de Cortés.

Villalba señaló que Cortés lleva 14 vetos de ordenanzas en su gestión y acusó que todas son de autoría de la oposición. También dijo que cada vez que se convoca a tratarlas en extraordinarias nunca están presente todos los ediles, aludiendo un oportunismo del oficialismo.

Los cuestionamientos no se detuvieron en toda la sesión que se extendió durante 4 horas. La mayor intervención estuvo a cargo de Leandro Costa Brutten (Incluyendo) que trató con efusivos argumentos cosechar los votos para ratificar la ordenanza de creación de un centro para adultos mayores.

Wallace, antes de retirarse de la sesión, remarcó que en el veto de Cortés de esa norma “se asume incapaz” de llevar adelante la política de estado planteada y advirtió que “la puerta va a estar cerrada también en la fiscal y tarifaria”, aludiendo al rechazo que la oposición logró imponer en diciembre a la norma.

El tema de la residencia para adultos mayores tuvo el rechazo de Tomás Hercigonja (Pul) que cambió de postura respecto de la sanción original, también Samantha Echenique (Cambia) y Del Río. María Coronado, del oficialismo, en la votación también levantó la mano, pero horas más tarde pidió rectificar ese voto porque dijo no haber escuchado bien lo que se votaba.

El veto al pase a planta permanente solo con apoyo de PUL

En el debate siguiente por el pase a planta permanente de trabajadores contratados con modalidad de horas cátedra, la suerte fue la misma y se impuso el veto del intendente aunque solo lo acompañaron sus tres concejales de PUL.

La votación para ratificar la ordenanza del pase a planta permanente tuvo seis votos y no alcanzaron para que frenar el veto del intendente.

Costa Brutten, que fue autor de esa norma con impulso del gremio Soyem, defendió la ordenanza y para reforzar sus críticas al intendente reflotó la contratación de Cortés a su sobrina en el inicio de gestión, que quedó sin efecto y se retrotrajeron los pagos meses después. Cuestionó que el intendente “meta miedo a la gente” al señalar que sería quien decidiría el pase a planta.

Roxana Ferreyra (Nos Une) consideró una “falta de respeto a las instituciones” los vetos del intendente a quien aludió similitudes con la dictadura: “Si no le gusta el Concejo que lo cierre, como hizo Videla con el Congreso”; y también dijo que “tiene un súper yo de libertario porque dice lo mismo que dice Milei, él hace lo que hace Milei: quitarle derechos a los trabajadores”.

Echenique acompañó la ordenanza del pase a planta con visible malestar por toda la sesión en la que fue blanco de crítica de pares y también del público que interrumpía su intervención. Entre ellos había muchos dirigentes del Soyem a quienes llamó “hipócritas” cuando la aplaudieron al anunciar su voto.