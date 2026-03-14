Un herido por un choque en el paseo del Bicentenario: fue trasladado al hospital de Roca

Un herido por un choque en el paseo del Bicentenario. FOTO ILUSTRATIVA: Andrés Maripe

Otro siniestro vial se registró este sábado 14 de marzo, pero en la zona sur de Roca, precisamente sobre el Paseo del Bicentenario. El hecho tuvo como protagonista a un motociclista que, por razones que aún se desconocen, protagonizó un incidente que requirió la intervención inmediata de policías y personal de salud.

Un herido por un accidente en Roca: lo que se sabe

Debido a que el siniestro ocurrió en una zona de tránsito concurrido, frente al acceso de varios barrios privados de la ciudad, el tránsito sobre la calle Viterbori se vio afectado de manera parcial.

Una de las manos de la calzada permaneció interrumpida por varios minutos, mientras la Policía de Río Negro trabajaba en el lugar y organizaba el paso de los conductores que circulaban por esas horas.

Al sitio arribó rápidamente una ambulancia del Siarme para asistir al hombre que se encontraba tendido sobre la vereda de la plazoleta que se encuentra en el Paseo Bicentenario.

Si bien se informó que, en principio, el joven no corría riesgo de vida, los profesionales médicos decidieron su traslado al hospital local para una evaluación de sus lesiones. Por su parte, los efectivos policiales quedaron a cargo de realizar las pericias correspondientes para intentar esclarecer la mecánica del accidente.