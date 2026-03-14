Video | Intentó pasar un camión y provocó un grave choque en la Ruta 22: cuatro heridos fueron trasladados a Chimpay

En la Ruta Nacional 22 se registró un grave siniestro vial que dejó como saldo cuatro heridos y un conductor con lesiones leves. El choque, que se ubicó en cercanías a la localidad de Chimpay, se originó debido a un conductor que intentó pasar a un camión y perdió el control.

Grave choque en la Ruta 22: lo que se sabe

El incidente ocurrió durante la noche del viernes, minutos después de las 20:30, en el kilómetro 1050 de la Ruta 22. Según la información brindada por la Unidad Regional IV, se trató de un choque semifrontal entre dos vehículos con el posterior vuelco de uno de ellos.

El impacto ocurrió cuando un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre que viajaba desde Roca a Lamarque, intentó sobrepasar un camión y en el sector mencionado, perdió el control. El conductor intentó maniobrar su auto y terminó invadiendo el carril contrario, fue en ese instante que terminó impactando contra una Renault Duster que circulaba desde Chimpay hacia la zona conocida como Base 7.

Como resultado del choque, la Duster quedó volcada con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre el carril de circulación y ante esta situación, se dio aviso al servicio de emergencia.

En el Corsa viajaban cuatro personas. Foto gentileza

Tras el arribo de personal policial que tuvo que interrumpir el tránsito y de Salud, se confirmó que había varias personas heridas aunque señalaron que el conductor y único ocupante de la Duster sufrió lesiones de carácter leves.

En tanto por los ocupantes del Corsa indicaron que en este viajaban cuatro personas: el conductor que sufrió lesiones de menor consideración, su hija y «dos menores de edad que lo acompañaban», estos tres fueron trasladados al hospital local para su evaluación médica.