Un joven de 17 años grave tras sufrir un accidente en moto en Roca: su familia pidió cadena de oración

Un joven de 17 años fue internado en Roca tras sufrir un grave siniestro vial el fin de semana. Fuentes policiales informaron que iba a bordo de una moto junto a otro joven, pero este solo sufrió lesiones leves. La familia del primer herido pidió una cadena de oración.

Según la información que brindaron a Diario RÍO NEGRO el siniestro vial ocurrió la madrugada del domingo entre las calles Alsina y San Juan de Roca, pero tomó mayor repercusión cuando se difundió el pedido de cadena de oración.

Desde la Policía indicaron que recibieron el aviso minutos después de las 6 que indicaba que dos jóvenes estaban tendidos en el piso sobre una rotonda y a pocos metros estaba la moto en la que se trasladaban.

El estado de salud del joven de 17 años: piden cadena de oración en Roca

Fuentes policiales informaron que el joven más grave iba como acompañante y como no llevaba casco, se encontraba inconsciente. En tanto el conductor de la moto, otro joven de 16 años, se encontraba consciente pero manifestó «dolencia en tórax y costilla», razón por lo cual también fue derivado al hospital.

El domingo la familia del joven de 17 años lanzó un posteo en redes sociales para pedir una cadena de oración ya que se encontraba «en grave estado» y «luchando por su vida».

Si bien no hay un reporte actual del estado de salud, se supo que el joven aún permanece internado en el hospital López Lima de Roca.