Femicidio de Marisa Coliman: comienza el juicio por jurados por el brutal crimen de Luis Beltrán

El juicio por jurados que juzgará el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo comienza este lunes 8 de septiembre en Roca. El caso, que estremeció a la comunidad de Luis Beltrán en julio de 2023, será analizado por doce jurados titulares y cuatro suplentes que fueron seleccionados la semana pasada. La audiencia comenzará esta mañana, a partir de las 8:30.

El imputado, Nicolás Ezequiel Medina, de 23 años, llega al debate detenido con prisión preventiva y enfrenta cargos gravísimos. La expectativa está centrada en un proceso que marcará un nuevo hito en Río Negro: se trata del juicio por jurados número 23 en la historia de la provincia.

La conformación del jurado y el inicio del proceso

Durante la audiencia preliminar, el juez técnico Alejandro Pellizzón, a cargo del debate, encabezó la selección de jurados. En la instancia participaron el Ministerio Público Fiscal, la querella, la defensa y el propio imputado. Cada parte pudo formular preguntas para garantizar la imparcialidad de los seleccionados y se apartó a quienes tenían impedimentos o posibles conflictos de interés.

El magistrado explicó a los jurados sus derechos y obligaciones y formalizó la convocatoria para las jornadas de debate, previstas del 8 al 12 de septiembre, en el Auditorio del Poder Judicial de Roca. El inicio del juicio despertó gran interés público, ya que será transmitido a través del canal institucional de YouTube del Poder Judicial de Río Negro.

El crimen que conmocionó a Luis Beltrán

La acusación fiscal sostiene que los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de julio de 2023 en una vivienda conocida como el “Conventillo de García”, donde vivían Coliman y uno de sus hijos. Medina habría enviado al joven a comprar bebidas y, en ese lapso, intentó abusar sexualmente de la mujer. Al no lograrlo, la atacó de manera brutal.

Cuando el hijo regresó a la vivienda, fue agredido con un arma blanca con la intención de matarlo. El joven logró escapar gravemente herido y pedir ayuda, mientras que Medina huyó del lugar. Sin embargo, fue detenido poco después.

Los cargos que enfrenta el imputado

Medina será juzgado por los delitos de tentativa de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con homicidio doblemente agravado —por ensañamiento y por haber sido cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género (femicidio)— y por tentativa de homicidio agravado. De ser declarado culpable, podría recibir una condena a prisión perpetua.

El caso de Coliman no sólo generó conmoción en la comunidad de Luis Beltrán, sino que también reavivó el debate sobre la violencia de género y la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección en la provincia.

La intervención de las partes

El Ministerio Público Fiscal estará representado por Susana Analía Álvarez y María Teresa Giuffrida. Por su parte, la querella estará integrada por los abogados Manuel Maza, Luciano Perdriel y Damián Torres, en representación de la familia de Coliman. La defensa de Medina está a cargo del letrado Juan Pablo Chirinos.

El debate incluirá el testimonio de unos 40 testigos, algunos de manera presencial y otros por videoconferencia. Se presentarán además pericias forenses, registros fílmicos, fotografías y otros elementos secuestrados durante la investigación.

Un juicio con amplia prueba y transmisión pública

La instancia promete ser extensa y compleja debido a la cantidad de pruebas a analizar. La transmisión pública permitirá que el proceso tenga una amplia visibilidad, garantizando la transparencia y el acceso ciudadano.

El juicio, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, será un nuevo capítulo en la implementación de los juicios por jurados en Río Negro, un modelo que busca acercar a la sociedad al funcionamiento del sistema judicial en casos de especial gravedad.