Un joven murió arrollado mientras intentaba cruzar entre los vagones de un tren en movimiento en La Pampa

Una madrugada trágica se vivió en La Pampa este sábado. Un adolescente intentó cruzar entre los vagones de un tren en movimiento y murió arrollado.

El conmocionante hecho ocurrió cerca de la una de la madrugada, en la estación de trenes de la localidad Dorila, en el norte de la provincia.

Según precisó el fiscal Francisco Cuenca a InfoHuella, un grupo de tres jóvenes estaba en la estación cerca de la formación ferroviaria cuando uno de ellos intentó cruzar entre uno de los últimos vagones.

Allí, fue arrollado por un tren correspondiente a la empresa Ferreroexpreso Pampeano, el cual estaba compuesto por una extensa formación de carga.

Por el impacto, falleció en el lugar. La víctima fatal fue identificada como Agustín Machado de 16 años.

Por disposición judicial, su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Santa Rosa para que se le realice una autopsia. La causa se mantiene en etapa investigativa con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho.

Botulismo en La Pampa: qué pasó con la investigación judicial

El pasado domingo se confirmó que la muerte de una mujer en La Pampa fue por botulismo. Asimismo, el Ministerio de Salud provincial informó que investigan el fallecimiento de una segunda persona.

El motivo del deceso fue anoticiado a través de un análisis realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán a muestras de alimentos consumidos.

La Dirección de Epidemiología provincial anunció que una mujer perdió la vida por botulismo en la ciudad de Toay, mientras que a la vez investigan otro caso ya que el material recolectado para su análisis no alcanzó para sentenciar un diagnóstico.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en las calles Moreno e Italia de Toay, en donde sospechan que se habrían elaborado conservas caseras implicadas en la muerte de la mujer.

«El Instituto Malbrán analizó 18 muestras de conservas caseras en frascos de vidrio marca Juli-Mar enviadas a dicha institución el 30 de diciembre del 2025. Los ensayos biológicos directos realizados en dichas muestras resultaron Negativos para la presencia de toxina botulínica. Se encuentran pendientes los resultados de los cultivos complementarios, que permitirán determinar en los próximos días si existe o no presencia de esporas», precisó el ministerio de Salud de la provincia.