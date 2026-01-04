Encontraron el cuerpo del adolescente de 14 años que había desaparecido en el río Limay en Año Nuevo

Este domingo encontraron un cuerpo en el río Limay que corresponde al adolescete que había desaparecido en La Herradura. Las autoridades lograron retirarlo del agua y lo trasladaron para realizarle la autopsia.

Según informó el subcomisario Raúl Cabezas a Diario RÍO NEGRO, el hallazgo se produjo minutos antes de las 14, a dos mil metros aguas abajo del punto de donde había desaparecido, cerca de Neuquén capital.

Allí, personal de bomberos junto a Defensa Civil de Plottier, Prefectura Naval y el SIEN hacían tareas de búsqueda superficiales y subacuáticas cuando dieron el cuerpo.

Las autoridades manifestaron que el estado de conservación del mismo era óptimo debido a los pocos días transcurridos de su desaparición, y que ya se logró extraerlo del agua para llevarlo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Joven desaparecido en el río Limay: cómo fueron sus últimos minutos

De acuerdo a lo que relataron desde bomberos voluntarios a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió en las primeras horas de esta tarde del 1 de enero a la altura de La Herradura.

En plena ola de calor, un joven se tiró al río acompañado por otro muchacho: el último logró salir del agua, pero el primero no pudo y se perdió rastro de él dentro del espejo de agua.

La directora de Defensa Civil de Plottier, María Figueroa, relató a TOP Noticias que guardavidas se encontraban en la zona, pese a no ser un balneario habilitado, y que intentaron intervenir desde un principio, pero por la correntada no lograron acudir a rescatarlo.