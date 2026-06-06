Un laboratorio científico de la Patagonia logró la máxima calificación en control de calidad ambiental

Carmen Marinho, Claudia Leal y Rodrigo Barrera integran el Servicio Centralizado de Química del CENPAT, que logró la máxima calificación en ensayos interlaboratorio de control de calidad ambiental. Foto gentileza.

El Servicio Centralizado de Química (SeCeQuim) del Cenpat, con sede en Puerto Madryn, obtuvo la máxima calificación en un ensayo nacional de aptitud para el análisis de contaminantes ambientales. El resultado confirma la calidad y confiabilidad de las mediciones que realiza el laboratorio, una tarea fundamental para monitorear el estado del ambiente y respaldar decisiones públicas y privadas.

Un resultado que valida el trabajo diario

La evaluación fue organizada por el Programa de Interlaboratorios del Instituto Nacional del Agua (INA) y consistió en analizar muestras de efluentes con presencia de metales pesados. Los participantes reciben muestras “ciegas”, es decir, sin conocer previamente las concentraciones de los contaminantes, y deben determinar sus valores mediante procedimientos analíticos estandarizados.

“El haber obtenido el mayor puntaje indica que nuestros resultados son válidos y confiables, que tenemos repetibilidad en nuestras mediciones”, explicó Claudia Leal, licenciada en Química e integrante del SeCeQuim del Cenpat.

“Somos un laboratorio que brinda servicio tanto para investigación como para empresas y organismos estatales. Este resultado valida nuestro trabajo diario”, afirmó en diálogo con Río Negro.

¿Por qué es importante?

Detrás de los números hay información clave para el cuidado ambiental. La presencia de metales pesados en cursos de agua, efluentes industriales o distintos componentes del ambiente puede tener consecuencias sobre los ecosistemas y la salud humana. Por eso, contar con análisis precisos y reproducibles es una condición indispensable para detectar problemas, controlar actividades productivas y diseñar políticas de protección ambiental.

La obtención de resultados confiables también permite que investigaciones científicas, monitoreos ambientales y controles oficiales se apoyen en datos sólidos. En un contexto donde los efectos del cambio climático se vuelven cada vez más visibles, la generación de evidencia científica adquiere un valor estratégico.

Desde el Cenpat aclararon que el laboratorio no cumple funciones de control o fiscalización ambiental. “Los motivos por los cuales las empresas o los diferentes sectores solicitan estos análisis no los conocemos, ya que nuestro laboratorio no actúa como ente de control. Esa es una función que corresponde a las autoridades regulatorias ambientales, que son las que definen los marcos normativos y los parámetros a medir”, explicó Leal.

El aporte del SeCeQuim es brindar información científica confiable. “Nuestro rol es científico y tecnológico: somos el eslabón que provee la herramienta de medición. Por eso, asegurar que los resultados analíticos sean cien por ciento confiables es una prioridad para nosotros”, señaló.

“Nuestra meta era mantener ese 100% y lo logramos nuevamente”, indicó. También remarcó el trabajo conjunto de los profesionales, entre ellos Rodrigo Barrera y Carmen Mariño, y del área de calidad que impulsa los procesos de mejora continua.

Para Leal, la difusión de este resultado también ayuda a visibilizar una faceta menos conocida del sistema científico. “Muchas veces se habla de la investigación, pero desde el Conicet también se brindan servicios a la comunidad. Trabajamos con investigadores, industrias y organismos públicos para garantizar resultados confiables”, concluyó.

La urgencia climática redefine la agenda ambiental

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por las Naciones Unidas y se celebra cada 5 de junio desde 1973. La fecha busca promover la conciencia ambiental y movilizar acciones frente a los desafíos ecológicos del planeta, desde la contaminación y la pérdida de biodiversidad hasta el cambio climático.

Para este año, el eje es la acción climática. La ONU advierte que el aumento de inundaciones, tormentas, incendios forestales y sequías, está cambiando las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. Estos fenómenos no solo afectan los ecosistemas, sino también el acceso al agua, la producción de alimentos, la infraestructura y los medios de vida de numerosas comunidades.

Las poblaciones afectadas por el cambio climático no son receptoras pasivas de sus consecuencias pero necesitan apoyo sostenido, infraestructura adecuada y políticas públicas basadas en evidencia para enfrentar esos desafíos.

En ese escenario, la información científica adquiere un papel cada vez más relevante. Conocer el estado de los recursos naturales, detectar contaminantes, monitorear cambios ambientales y evaluar riesgos son pasos indispensables para diseñar respuestas eficaces.

Por eso, el trabajo de laboratorios como el del Cenpat trasciende el ámbito científico. La producción de datos confiables sobre la calidad del ambiente constituye una herramienta esencial para comprender los problemas, anticipar riesgos y construir respuestas más eficaces frente a los desafíos ambientales del presente y del futuro.

SeCeQuim: desde Puerto Madryn a la región

El Servicio Centralizado de Química está integrado por Rodrigo Barrera, Carmen Marinho y Claudia Leal y cuenta con el siguiente equipamiento: Cromatógrafo gaseoso con detector de ionización en llama (GC-FID) Thermo Scientific; Cromatógrafo gaseoso con detector de espectrometría de masa (GC-MS) Thermo Scientific; Cromatógrafo liquido de alto rendimiento con detector UV-Visible (HPLC-UV) Shimadzu; Espectrómetro de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) Agilent Technologics y Digestor por microondas Novawave.

Además de prestar servicios a los nueve Institutos que conforman el CENPAT, el Servicio Centralizado de Química es permanentemente requerido por instituciones públicas provinciales, municipales y nacionales y por empresas de Puerto Madryn y toda la región.

Los presupuestos pueden solicitarse de manera online en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHwroC_PGH4pG0vEdzDU1cb2M42-AwwNE9deeyGo7eUPVP2w/viewform o a través del correo electrónico quimica@cenpat-conicet.gob.ar