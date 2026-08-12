Un mapa revela cómo los glaciares moldearon el paisaje de Bariloche

Este estudio permite entender la evolución del paisaje que se habita y que es visitado por miles de personas. Foto: gentileza

“Cuando uno recorre la región del Nahuel Huapi está atravesando un paisaje que fue modelado por el hielo. Se trata de descifrar la historia que está escrita en el paisaje”, proponen desde el Grupo de Geología del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (Iiidypca), que llevó adelante un mapeo en detalle de unos 2.000 kilómetros cuadrados de la región este de la región del Nahuel Huapi.

Se parte de la base de que cada loma, cada bloque de roca en medio del campo, cada planicie tiene una explicación. “La región de Bariloche no es solo un destino turístico con hermosas vistas. Es, además, un lugar donde el registro de miles de años de historia glacial y climática está a la vista, en el terreno que pisamos y observamos”, especificó el geólogo Ignacio Mizerit, investigador del Iiidypca, que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Río Negro.

Junto a Florencia Bechis -también del Grupo de Geología-, Matías Romero, de Estados Unidos, y Ezequiel García Morabito, de Suiza, intentaron reconstruir cómo los glaciares del Pleistoceno moldearon esta región.

El estudio revela siete avances y estabilizaciones de los glaciares en la región. Fue definido como “uno de los registros glaciares mejor preservados de toda la Patagonia Norte”.

El mapeo formó parte de la tesis doctoral de Mizerit que se puso como objetivo “reconstruir la evolución glacial del Cuaternario en la vertiente oriental de los Andes Norpatagónicos a la latitud de Bariloche”. “Esta región conserva un registro geomorfológico muy bien preservado de las glaciaciones del Pleistoceno, lo que la convierte en un sitio clave para entender la historia glacial de toda la región”, detalló el geólogo a diario RIO NEGRO.

Este estudio permite entender la evolución del paisaje que se habita y que es visitado por miles de personas. Foto: gentileza

Ante ese desafío, se definió elaborar un mapa geomorfológico que mostrara las distintas formas que componen el paisaje, con especial énfasis en aquellas vinculadas con la actividad glaciar. “Cuando los glaciares avanzan, erosionan el terreno, transportan sedimentos y los depositan generando distintas geoformas características. Parte de esos sedimentos son posteriormente retransportados por cursos de agua de deshielo o depositados en cuerpos lacustres que también quedan registrados en el paisaje”, especificó Mizerit.

El mapa permitió identificar avances y estabilizaciones glaciares que se encuentran preservados en la región y reconstruir los límites alcanzados por el hielo en cada uno de ellos.

El área de estudio incluyó el sector oriental del lago Nahuel Huapi, el tramo superior del valle del río Limay, la Ruta Nacional 23 y la zona ubicada al sureste del aeropuerto de Bariloche. Los investigadores recalcaron que para la elaboración del mapa se analizaron imágenes satelitales y modelos digitales de elevación, complementados con trabajo de campo, “fundamental para verificar e identificar geoformas y depósitos que no eran visibles desde las imágenes”.

Este estudio permite entender la evolución del paisaje que se habita y que es visitado por miles de personas. Foto: gentileza

Geoformas que aportan información

Durante el transcurso del estudio, se identificaron -y se mapearon- 1.666 geoformas y más de 5.000 bloques erráticos (grandes rocas que fueron transportadas por el hielo desde lugares lejanos y depositadas en diferentes sitios). En definitiva, una gran variedad entre las geoformas identificadas. “Algunas están conformadas por sedimentos depositados directamente en el frente del glaciar formando morenas, en otros casos corresponden a sedimentos depositados debajo del hielo, a depósitos generados en posiciones externas al glaciar y también depósitos asociados a los lagos que se formaron tras el retiro de los hielos”, especificó.

Cada uno de estos tipos de geoformas aporta información distinta sobre el ambiente de ese momento en ese lugar.

El estudio permitió concluir que ocurrieron, al menos, siete avances y estabilizaciones glaciares que moldearon el paisaje de la región durante el Pleistoceno, y reconstruir con bastante precisión hasta dónde llegó el hielo en cada uno de ellos.

“Hubo otros hallazgos llamativos”, planteó Mizerit. Por un lado, detectaron que algunos valles que estuvieron ocupados por glaciares en glaciaciones antiguas no volvieron a ser ocupados por el hielo en glaciaciones posteriores.

“Esto sugiere que la configuración del paisaje fue cambiando de tal manera que esos valles dejaron de ser rutas de flujo del hielo. Por otro lado, encontramos valles que no existían durante las primeras glaciaciones y se formaron después. El paisaje, en definitiva, no fue un escenario fijo sobre el que actuaron los glaciares, sino que fue cambiando junto con ellos”, afirmó.

Este estudio permite entender la evolución del paisaje que se habita y que es visitado por miles de personas. Foto: gentileza

Entender el paisaje que habitamos

Los investigadores concluyeron que este trabajo permitió entender la evolución del paisaje que se habita y que es visitado por miles de personas. El mapa, acotó Mizerit, permite identificar que “las lomas o planicies que son cruzadas por muchas personas a lo largo de las rutas 237, 23 y 40 y cerca del aeropuerto de Bariloche, son en realidad depósitos dejados por antiguos glaciares, canales de antiguos arroyos de deshielo glacial o fondos de lagos”.

El artículo fue publicado recientemente por Quaternary International, la revista oficial de la International Union for Quaternary Research (Unión Internacional para la Investigación del Cuaternario), a través de la editorial académica Elsevier.

Mizerit valoró que este tipo de estudios no solo produce conocimiento para el ámbito científico sino que también contribuye a que la gente entienda y valore el lugar donde vive o que elige visitar.

Este trabajo, a su vez, sienta las bases para futuros estudios cronológicos sobre las edades de los avances y estabilizaciones glaciares. “Permite inferir cuáles pudieron ser las causas que condicionaron los avances y retrocesos glaciares y generar modelos que permitan establecer como los glaciares de la región respondieron en el pasado a los cambios de temperatura y precipitación”, argumentó.