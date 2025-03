Un mensaje en la pared, una pista sobre el joven desaparecido en La Angostura: qué dijo su madre

«Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo«. El mensaje estaba escrito con marcador en la pared de la cabaña que alquila Matías Ezequiel Vergara, el joven de 28 años que buscan en Villa La Angostura desde el pasado 21 de marzo. Justo frente a la puerta de entrada. Fue su tío quien lo detectó cuando ingresó a la casa, tras la preocupación al no tener noticias del muchacho.

Matías es de la ciudad de Neuquén y se radicó en La Angostura en febrero del 2024 donde viven sus tíos y sus padrinos. En un primer momento, le dieron alojamiento hasta que logró alquilar una casa y consiguió un trabajo en una financiera.

«Generalmente nos comunicamos por WhatsApp y cuando tiene ganas de hablar, llama. Tenemos un grupo con sus dos hermanas y el último contacto fue una reacción a un mensaje que mandé deseándoles feliz otoño. El primero que reaccionó fue Ezequiel«, contó Patricia Ribera, su madre.

Desde ahí, no supieron nada más. «Por eso, su tío fue a la cabaña y encontró ese mensaje como de despedida frente a la puerta. Es la forma de escribir que tiene él: enviando luz, sanación y amor», advirtió Patricia.

Dijo también que, analizando el mensaje, «puede significar que quiere cambiar. No a modo de quitarse la vida. Su tía decía que él siempre manifestó que no sería capaz de quitarse la vida. Pero también pienso que si quería hacer un retiro espiritual, nos hubiese avisado. Son análisis que uno hace porque no sabe qué pensar».

Días antes de su desaparición, Ezequiel había discutido con su pareja que, dijo haberlo visto por última vez, el jueves 20 de marzo. El viernes siguiente ya no se presentó a trabajar; el lunes fue feriado y tampoco lo hizo el martes. Por eso, su jefa se comunicó con el tío de Ezequiel a fin de saber si pasaba algo.

Las últimas novedades llegaron desde la Comisaría de Villa La Angostura. A través de las cámaras de video, se pudo ver que, en la tarde del último viernes, el joven ingresó a un banco para hacer una extracción de dinero y al salir, tomó un taxi. «Era un monto bajo, nada significativo. No sabemos aún si lograron dar con el taxista. Esa información la maneja la Policía. Pero me dio tranquilidad saber que había retirado dinero», confió su madre.

La búsqueda del muchacho se extendieron a varios senderos de montaña. «Ama la anturaleza y subir cerros; por eso, quiso venirse a vivir a La Angostura».

Al consultarle qué pudo haber pasado, Patricia mencionó: «Pienso que se ha sentido triste por su pareja. Tuvo una especie de bajón. Depresión. Quizás fue a pensar y a conectarse con la naturaleza para hacer un cambio en su vida». Agregó que el sueldo que percibía no era muy alto. «Muchas veces, le dije que si necesitaba terapia, me avise que lo ayudaba. Sabe que cuenta con el amor incondicional mío y de sus hermanos», dijo.