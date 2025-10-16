La Universidad Nacional del Comahue fijó la estrategia frente al financiamiento universitario

Durante la 9ª sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), celebrada ayer, el vicerrector Paul Osovnikar, a cargo de la conducción de la casa de estudios, presidió el encuentro e inició la jornada con su habitual informe de gestión.

En su exposición, se destacaron tres ejes principales: el financiamiento universitario, la consolidación de la Red de Universidades Patagónicas y la implementación de políticas de gobierno abierto.

El vicerrector Osovnikar informó sobre la participación de la UNCo en la reciente sesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se abordó la situación de la ley de financiamiento universitario y la recomposición salarial docente y no docente.

Señaló que la normativa fue ratificada con un 84 % de votos positivos y un 10 % negativos, destacando la necesidad de monitorear su efectiva aplicación por parte del Poder Ejecutivo.

El CIN, según precisó Osovnikar, analiza alternativas ante la posibilidad de que la ley no se implemente, y acordó, con el respaldo de la mayoría de las universidades, delegar en su presidencia y vicepresidencia las gestiones políticas y operativas necesarias.

Además, se informó que el organismo comunicará al Congreso Nacional su disposición a colaborar en la discusión del Presupuesto 2026, con el objetivo de garantizar los recursos previstos en la ley recientemente aprobada.

El proyecto presentado por el CIN establece un requerimiento de 7,3 billones de pesos, mientras que el Poder Ejecutivo propuso un monto de 4,8 billones. La diferencia, cercana a 1,9 billones, representa el déficit estimado para atender las necesidades del sistema universitario frente al contexto inflacionario. El vicerrector subrayó que el propósito común es lograr que el monto solicitado por las universidades sea incorporado al texto final del presupuesto durante su tratamiento legislativo.

Red de Universidades Patagónicas

El segundo eje del informe correspondió a la puesta en marcha formal de la Red de Universidades Patagónicas, una iniciativa que comenzó a gestarse en 2023 y que reúne actualmente a nueve instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Provincial del Chubut, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) —con sus cinco regionales de la región sur— y el Instituto Patagónico de las Artes de Río Negro.

Osovnikar informó que la primera reunión de la red se llevó a cabo en 2024, en la Universidad Nacional de La Pampa, donde se firmó un convenio marco para articular políticas conjuntas.

Este año, la red inició formalmente sus actividades, conformando 13 comisiones de trabajo en áreas como vinculación tecnológica, hacienda, movilidad estudiantil y educación a distancia. Dichos grupos continuarán sesionando hasta el jueves y presentarán sus conclusiones sistematizadas en los próximos días.

El vicerrector destacó que la red busca fortalecer la cooperación interinstitucional en un territorio extenso de más de 3.000 kilómetros, comprendido entre La Pampa y Tierra del Fuego, y que incluso ha despertado el interés de universidades del conurbano bonaerense por su carácter integrador.

Transparencia y gobierno abierto

Finalmente, Osovnikar se refirió al compromiso institucional de la UNCo con el cumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que promueve un modelo de gobierno abierto dentro del sistema universitario. En este marco, se presentó el nuevo Portal de Transparencia Institucional, desarrollado por la Secretaría General, y se reafirmó la voluntad de capacitar al personal y de institucionalizar los mecanismos que garanticen la publicación y el acceso a la información pública de la universidad.

Los profesionales que trabajaron en el portal de transparencia (prensa Unco)

Con estos tres ejes —financiamiento, cooperación regional y transparencia—, la conducción de la Universidad Nacional del Comahue reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, la integración territorial y la rendición de cuentas ante la comunidad.