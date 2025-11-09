Pico de inscriptos en la Universidad del Comahue: en la primera semana son más de 1.600

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) tiene una amplia oferta académica de más de 81 carreras y 108 títulos distribuidos en doce localidades entre Neuquén y Río Negro. El 1 de noviembre abrieron las inscripciones para el ciclo 2026 y sorprendió la alta demanda.

El período para anotarse se extenderá hasta el próximo 27 de febrero, pero en la primera semana ya se anotaron 1.626 personas, entre los que completaron el trámite y los que aún adeudan documentación.

Las carreras de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Informática no figuran en esta etapa ya que realizarán su período de inscripción vía web y la entrega de documentación durante febrero del año que viene.

Esta reprogramación responde a la actualización del Sistema de Gestión Académica SIU-Guaraní, actualmente en proceso de cambio, con el objetivo de optimizar la gestión administrativa y académica de esas unidades.

Inscripciones en Universidad del Comahue: las carreras favoritas

En esta primera semana, los números muestran la tendencia que se repite año a año. Las preferencias de carrera se mantienen.

Psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología encabeza el ranking con 161 inscriptos en la primera semana. Le siguen la Licenciatura en Enfermería con 135, sumando las tres sedes en las que se dicta, y en tercer lugar la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo que funciona, al igual que Enfermería, en la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, con 126 inscriptos.

En cuarto lugar está la carrera de Medicina con 107 anotados, que se dicta en la Facultad de Ciencias Médicas en Cipolletti. El quinto lo tiene el Profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche con 74.

Nuevos inscriptos 9.982 nuevos inscriptos hubo en 2024/25 según la Síntesis Estadística que elabora la secretaria de Planeamiento y Desarrollo Institucional.

Inscripciones en Universidad del Comahue: otras carreras elegidas

La carrera Contador Público Nacional ya tiene sus primeros 71 inscriptos para 2026 en una semana, la que se dicta en la Facultad de Economía y Administración (Neuquén). Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tiene 62 en Roca.

El Profesorado en Nivel Inicial en Cipolletti, 49; la Licenciatura en Administración 47 (Neuquén) y mismo número de anotados tiene la Licenciatura en Psicopedagogía (Viedma). La Tecnicatura en Universitaria en Gestión Cultural lleva 44 anotados para Viedma y la Licenciatura en Biología Marina, 42 en San Antonio Oeste.