Un proyecto de alumnos de Bariloche fue seleccionado entre 400 iniciativas de todo el país

Refugio Patagónico, el emprendimiento de la Escuela de Hotelería de Bariloche, representará a la Argentina del 17 al 20 de noviembre en el certamen Company of the Year en Brasil, que reúne a los finalistas del programa «Aprender a emprender», impulsado por la organización Junior Achievement.

En la primera instancia, la iniciativa de los alumnos de sexto año del Centro de Educación Técnica (CET) 25 fue seleccionada junto a otras dos de Buenos Aires, entre más de 400 proyectos presentados. Ahora, en el certamen internacional participarán 20 emprendimientos que resultaron elegidos en Latinoamérica.

Refugio Patagónico consiste en mermeladas y untables de topinambur, un tubérculo con muchas propiedades que no es muy conocido, pero es rico en inulina, un tipo de fibra soluble con propiedades prebióticas. La inulina mejora la flora intestinal, regula los niveles de azúcar y colesterol en sangre y contribuye a la salud digestiva en general. Es bajo en calorías y tiene vitamina B.

Los estudiantes lo describieron como un alimento que no tiene mucho sabor. Pero ese fue justamente el desafío. Ahora deberán presentar la iniciativa en Brasil.

«Tener la oportunidad de viajar representa una experiencia muy valiosa y única. No solo significa la posibilidad de representar a nuestro país, sino también de mostrar todo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de nuestro emprendimiento«, reconocieron los jóvenes.

La idea es que cinco estudiantes representen al curso en Brasil. Junior Achievement Argentina financia la estadía y la comida para tres; los dos restantes obtuvieron una beca para cubrir esos gastos. Pero requieren ayuda económica para los cinco pasajes que no están cubiertos.

«Sería una pena no poder vivir esta experiencia única que representa tanto esfuerzo, dedicación y la oportunidad de representar a Río Negro y Argentina. Además, sabemos que esta vivencia trae grandes beneficios personales y profesionales para cada uno de nosotros», dijeron.

Advirtieron que «si bien en la escuela, siempre nos focalizamos en la parte teórica, nunca habíamos tenido la oportunidad de ponerla en práctica. Fue todo un reto poder organizarnos, tomar decisiones y ponernos de acuerdo, pero lo logramos, y ese trabajo en equipo se refleja en cada etapa y cada logro que alcanzamos«.