Un referente nacional de inquilinos en Neuquén: «El mercado solo apunta a los salarios petroleros»

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, pasó por Neuquén como disertante de un evento sobre alquileres y edificios, el tipo de construcción donde más se han expendido. El referente alertó sobre la porción del salario que se lleva el alquiler y planteó la intención de crear un «sindicato» para defenderse de mejor manera frente a las presiones del mercado inmobiliario.

El evento que lo trajo a la capital neuquina comenzó ayer y finaliza hoy, en la sede del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de la calle Perito Moreno al 650, con la organización del Gobierno provincial, a través de la dirección de Protección al Consumidor.

Alquileres en Neuquén y el impacto de Vaca Muerta: «Salarios petroleros muy altos y otros no tanto»

Entrevistado por Diario RÍO NERGO, Muñoz aseguró que Neuquén, en su análisis, es una provincia «que empieza a tener una atracción muy grande respecto de lo que sucede con Vaca Muerta», lo que genera «salarios muy altos en el sector petrolero y otros no tanto«.

Dijo que, frente a esa situación, «el mercado solo se enfoca en los salarios altos», circunstancia que termina «presionando sobre el precio de los alquileres» y favoreciendo cierto tipo de desarrollos, como los edificios, que, por lo general, presentan valores más altos para aquellos que rentan su vivienda.

Sobre el panorama nacional, consideró que el mercado inmobiliario, luego de la derogación de la ley de Alquileres, «logró lo que quería», esencialmente, que «no haya regulación» al momento de elaborar los contratos.

Aseguró que sin control estatal, «las condiciones para los inquilinos son muchos más difíciles». Y aunque existe más oferta, indicó que los alquileres continúan siendo elevados.

Proponen un sindicato para inquilinos

El referente adelantó además que están trabajando para «construir un sindicato» de inquilinos. Si bien su gestación recién está «empezando», Muñoz dijo que será una herramienta «para defendernos de un sector que tiene mucho poder» como el inmobiliario, porque se encarga «básicamente» de decidir «quién puede acceder a una vivienda y quién no».

«Creemos que es la forma para organizarnos, defendernos y, sobre todo, generar mejores formas de alquilar una vivienda», analizó y recordó lo sucedido con la ley anterior, derogada a principios del gobierno de Javier Milei. «Logramos que se votara, pero no tuvimos músculo para defenderla«.

De acuerdo a su visión, el acceso a la vivienda «no es algo que se resuelve individualmente bajo ningún punto de vista«.

Salarios contra alquileres, la carrera en Neuquén

El referente de Inquilinos Agrupados consideró también como preocupante el impacto de los alquileres en los salarios y la porción cada vez más grandes de las remuneraciones que demandan.

En concreto, mencionó el ejemplo de Neuquén, donde aseguró un empleado gana «un poquito más de $1.000.000 y un mono ambiente en el centro puede estar cerca de los $.700.000«, comparación que calificó de «contundente».

«Vos laburás 15 días para el propietario y los otros 15 días para ver cómo llegas a fin de mes».

Desde que quedó sin efecto la normativa anterior, dijo Muñoz, los contratos empezaron a ser «muy cortos» y exigentes para los locatarios, en algunos casos, fijando renovaciones de precios cada tres meses de acuerdo al ritmo de la inflación.







