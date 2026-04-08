Un «Super Niño» podría generar más lluvias en la Patagonia durante este invierno

Los meteorólogos advierten sobre la posible llegada de un «Super El Niño», una versión más intensa del fenómeno que ya se conoce. De esta forma, el Pacífico ecuatorial podría entrar en una fase cálida este año que podría intensificarse en los meses siguientes. Así lo plantean los reportes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la agencia científica de Estados Unidos que monitorea océanos y atmósfera y otros centros de predicción climática.

El meteorólogo Enzo Campetella describió al fenómeno El Niño como «un evento de tipo climático -no es una situación de un día- que está caracterizado por el aumento o calentamiento inusual de la temperatura superficial del Pacífico tropical o ecuatorial».

El término Super Niño, advirtió, no es técnico sino «marketinero». «Hablamos de un Super Niño cuando esas anomalías de aguas cálidas en el océano Pacífico ecuatorial son muy marcadas, mucho más grandes que en un fenómeno de El Niño», dijo.

Un Super El Niño podría elevar las temperaturas globales a niveles registrados sin precedentes. Y esto ocurre porque el calor liberado desde el océano Pacífico se suma al calentamiento global de base, generando picos térmicos que superan lo esperado y alteran patrones de lluvias, sequías e incendios a escala global.

Campetella señaló que «la mayoría de los modelos coinciden en que vamos hacia un efecto de El Niño realmente muy importante. Generalmente, este fenómeno ocurre, tomando el Hemisferio Sur, entre fines del invierno, primavera y comiendo del verano«. Se trata del momento en que hay mayor calentamiento en las aguas, pero los efectos sobre la atmósfera van mucho más allá. Cuanto más fuerte es El Niño, mucho más extenso puede ser el período de impacto sobre la circulación atmosférica».

Campetella comentó que Sudamérica suele ser una de las zonas con mayor impacto de El Niño. En el centro norte de Argentina, sur de Brasil y Uruguay suelen registrarse más lluvias de lo normal, crecen los ríos y aumentan las inundaciones. «En la costa de Perú, se registran pérdidas muy fuertes en la pesca. Justamente el nombre Niño viene porque los pescadores veían este efecto en Navidad y le pusieron el nombre por el niño Jesús», señaló.

Efecto Super Niño en la Patagonia

En Patagonia, el efecto es aún más variable. Campetella aseguró que con un posible Super Niño, «el escenario potencial es un aumento en las precipitaciones en la zona cordillerana en el invierno, con lo cual hay más chance de nieve. Podría ser más lluvia que nieve, pero eso va a depender después de los perfiles de temperatura».

Otro dato importante, acotó, es que «cuanto más intenso es El Niño, hay más posibilidades de episodios de lluvias intensas poco habituales. Iríamos hacia un escenario más húmedo respecto del patrón de los últimos años«.

Recalcó que una persistencia de varias «Niñas» en los últimos años llevó a una circulación que inhibe las precipitaciones que se reflejó el invierno pasado, con poca nieve. Con las expectativas para este año, habría más lluvia que aportaría a las zonas agrícolas y para la generación de energía.

«Pero hablamos de fenómenos más intensos. Un Niño intenso nos lleva a una atmósfera mucho más extrema, tormentas más intensas, crecidas. Si ya venimos con una atmósfera muy caliente, es probable que, en 2027, registremos récords de temperatura a nivel global, con muchas olas de calor y por ende, más incendios», indicó.

Resaltó un alto impacto a nivel global, con «aumento de las temperaturas y mayores fenómenos extremos». Sin embargo, los huracanes en el Caribe tienden a inhibirse. «Esto no quiere decir que no ocurran. Hay menos frecuencia de huracanes«, concluyó.