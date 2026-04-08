Detectan incendios forestales antes que la Nasa: el proyecto escolar que hoy recaudó 2,7 millones de dólares

“Alertamos más rápido que NASA. Satellites on Fire integra en una sola plataforma satélites, cámaras en torres y una IA propia para detectar, alertar y monitorear incendios en tiempo real, con datos satelitales cada 10 minutos”. Así se presenta en la página web Satellites on Fire, una startup (una organización que se enfoca en el desarrollo de productos y servicios innovadores) impulsada por tres jóvenes cuando tenían 16 años -hoy tienen 22- para detectar focos de incendio con mayor anticipación. En ese momento, cursaban sus estudios secundarios en la escuela técnica ORT de Buenos Aires.

La idea fue de Franco Rodriguez Viau cuando sus familiares y amigos perdieron sus viviendas, tras los incendios forestales en Córdoba en 2020. Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak lo acompañaron en la idea y hoy, acaban de cerrar una ronda de inversión de 2,7 millones de dólares.

El equipo desarrolló una plataforma impulsada por inteligencia artificial que integra información satelital cada cinco minutos, cámaras en torres y modelos de simulación de propagación. El sistema envía alertas en tiempo real por WhatsApp, mails o SMS para que equipos de emergencia, empresas y gobiernos puedan actuar más rápido.

En 2025, advirtió Rodríguez Viau, «el sistema ayudó en la respuesta a más de 600 incendios forestales». A diferencia de los sistemas existentes que desarrollan sus propios satélites o sus propias cámaras, que resulta lento y costoso, especificó que «Satellites on Fire es una plataforma basada en software que integra cualquier tipo de tecnología y logra detectar focos de incendio, en promedio, 35 minutos antes que el sistema de la NASA. Esta velocidad en la detección de un incendio aumenta la rapidez y efectividad de la contención».

La empresa hoy cuenta con más de 55.000 usuarios bajo un modelo free -un servicio básico sin costo- y uno premium, en 21 países en cuatro continentes. Tiene como clientes a empresas forestales, agrícolas, energéticas, proyectos de carbono, aseguradoras y gobiernos. Incluso brinda asistencia al parque nacional Nahuel Huapi.

Con la nueva inversión, la startup planea mejorar sus modelos de inteligencia artificial y desarrollar herramientas para medir el impacto ambiental, incluyendo emisiones de CO2 evitadas. También avanzará en su expansión hacia el mercado de Estados Unidos.

El incendio en Córdoba, el desencadenante

En julio de 2020, los incendios forestales en Córdoba se extendieron por más de tres meses afectando 340 mil hectáreas en esa provincia e incluso, 90 mil hectáreas en San Luis. Fue considerado uno de los 10 incendios forestales más grandes del mundo.

Esa situación motivó a los tres compañeros del colegio a intentar entender por qué los incendios no se detenían a tiempo. La conclusión fue que una persona detectaba una columna de humo cuando el incendio ya se había desencadenado. En este momento, se comunicaba con el 911, pero ya era tarde. Así fue que estos tres jóvenes decidieron aplicar la tecnología satelital a esta problemática.

El desarrollo del prototipo tomó cinco meses y en ese primer momento, el sistema se conectaba con satélites de la Nasa. Hoy usan al menos diez satélites, pero también desarrollaron un modelo propio de inteligencia artificial que detecta focos de calor y de incendios «35 minutos antes que el sistema satelital de la Nasa”.

La plataforma es abierta y gratuita, es decir que cualquiera puede ingresar al sistema en busca de focos de calor. El servicio pago permite recibir alertas en tiempo real al whats app. Además, se puede conocer qué pasó en las últimas horas o días para hacer un monitoreo del territorio.

La empresa está activa desde 2020 aunque la sociedad se creó a fines de 2022 en Argentina. El 80% de los clientes proviene de Argentina.

Los incendios son cada vez más intensos y complejos y las tareas para contenerlos se dificultan. “Hoy se queman más del doble de hectáreas que hace 20 años y se espera que empeore un 14% para 2030. Este modelo de detección temprano de incendios está validado y son las tecnologías que se usan en Estados Unidos”, concluyeron los jóvenes.

Los tres jóvenes conformaron un equipo de trabajo junto a profesionales que se han desempeñado en la Nasa, la Agencia Espacial Europea e intendentes de parques nacionales. Lograron firmar un acuerdo con el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios que contempla a 70 centrales de bomberos de todo el país. Hasta ahora, tomaban conocimiento de incendios en zonas remotas, a través de llamadas al 911. Ahora, con este sistema, reciben mensajes por whats app y envían camiones a verificar y apagar los incendios a tiempo, antes de que se tornen las catástrofes que muestran las imágenes de los canales de televisión.

“En un estado de México, logramos reducir a cero tasa de mortalidad de los brigadistas que se venía registrando meses atrás por no tener información suficiente para atacar el incendio. Muchas veces, quedaban atrapados en ellos”, señaló Franco.