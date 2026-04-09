Un tesoro oculto: el archivo del arte argentino más experimental sale a la luz

Desde esta semana, una parte clave de la historia del arte argentino deja de ser patrimonio de especialistas para abrirse al público. El Archivo General de la Nación habilitó la consulta del fondo documental del fotógrafo y artista Pedro Roth, un acervo que reconstruye, en miles de imágenes, el pulso de la vanguardia artística entre las décadas del 70 y el 90.

El material puede consultarse de manera libre en la sede del organismo, en Buenos Aires y próximamente estará disponible en formato digital (en baja resolución) a través de su web. La iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto con la Fundación PROA y representa un aporte significativo para investigadores, estudiantes y público interesado en la historia cultural reciente.

Archivo Roth: registros inéditos, exposiciones, montajes y happenings

Lo que se abre no es solo un archivo fotográfico: es una puerta a una época. El fondo Roth documenta de manera exhaustiva la actividad del Centro de Arte y Comunicación, espacio clave para entender la experimentación estética en América Latina. Reúne registros inéditos de exposiciones, montajes y happenings, entre las décadas de 1970 y 1990, que marcaron un quiebre en las formas de producir y pensar el arte.

Venus de queso, de Marta Minujín.

Entre los nombres que aparecen en estas imágenes se destacan figuras como Marta Minujín, con sus monumentales obras efímeras -desde el Obelisco de pan dulce hasta la Venus de queso-, o Luis Fernando Benedit, pionero en el cruce entre arte, ciencia y naturaleza. También hay registros del llamado Grupo de los Trece, con referentes como Clorindo Testa, Víctor Grippo y Federico Manuel Peralta Ramos.

El archivo, además, da cuenta de la proyección internacional de esta escena. Hay imágenes de la presencia argentina en espacios como el Centro Pompidou y en eventos como la Bienal de Venecia y la Bienal de São Paulo, junto a retratos que cruzan disciplinas y geografías.

El «lado B» de las exposiciones: la trastienda del arte latinoamericano

Pero quizás lo más valioso no esté solo en lo visible. Roth, quien nació en Budapest en 1938 y se radicó en Argentina en 1954, no fue un observador externo, sino un protagonista.

Pedro Roth, fotógrafo y artista.

Su archivo incluye anotaciones personales que funcionan como un “lado B” de las exposiciones: detalles de montaje, comentarios, escenas íntimas que reconstruyen la trastienda del arte latinoamericano con una cercanía poco habitual en los registros institucionales.

La apertura de este fondo amplía el acceso a documentos hasta ahora poco disponibles. Pero también pone en circulación una memoria visual que permite entender cómo se gestaron algunas de las experiencias más audaces del arte contemporáneo argentino.