«Donde el paisaje se vuelve cuero»: Río Negro dice presente en una muestra nacional en Buenos Aires

Desde las técnicas más tradicionales hasta las nuevas búsquedas del diseño contemporáneo, el trabajo en cuero, uno de los sellos culturales más reconocidos de nuestro país, será protagonista de una nueva exhibición que invita a recorrer el país a través de sus oficios.

La muestra “Argentina, donde el paisaje se vuelve cuero” se inaugurará el 22 de abril en el Palacio Libertad y podrá visitarse hasta el 2 de agosto, con entrada libre. Se trata de una propuesta del Mercado de Artesanías Argentinas, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, que reúne 90 piezas realizadas por 45 artesanos de distintas provincias.

Soguería, talabartería y marroquinería

Curada por el artesano y gestor cultural Segundo Deferrari, la exhibición propone un recorrido por la historia, la identidad y la diversidad territorial del país a través de disciplinas como la soguería, la talabartería y la marroquinería. El cuero, materia prima central de estas prácticas, es además uno de los rubros más extendidos en el sector artesanal: según el Registro Argentino de Mercados Artesanales, está presente en el 90% de los espacios de comercialización del país.

Accesorios en cuero forman parte de los objetos que se podrán adquirir.

La muestra no solo tiene un valor cultural, sino también económico. Todas las piezas estarán a la venta, en línea con el objetivo del programa de fortalecer la circulación y comercialización directa de las producciones artesanales. Entre los objetos que se podrán adquirir hay desde sillas materas, boleadoras, cinchas y rebenques hasta petacas, cuchillos verijeros, rosarios, carteras y accesorios. También habrá lugar para la indumentaria, con propuestas que cruzan tradición y diseño contemporáneo, como la colaboración entre Jerónimo Coll, Josefina Roveta y Beto Romano para la marca Esquina.

Muestra federal: Río Negro entre otras provincias

Uno de los ejes destacados de la exhibición es su carácter federal. Participan artesanos vinculados a mercados y espacios de todo el país, entre ellos los de La Pampa, Chubut, Entre Ríos, San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca y Río Negro, lo que permite dar cuenta de la diversidad de técnicas, estilos y saberes que conviven en el territorio.

En ese sentido, la muestra también marca un hito institucional: es la primera realizada en colaboración con los espacios inscriptos en la Primera Convocatoria del Registro Argentino de Mercados Artesanales, lanzada en 2025.

Deferrari, curador de la propuesta, cuenta con una extensa trayectoria en el campo del arte popular. Especializado en el trabajo en cuero crudo, fue director del Museo Las Lilas de San Antonio de Areco y ha desarrollado investigaciones, publicaciones y exhibiciones sobre artes criollas, con reconocimiento a nivel nacional.

“Argentina, donde el paisaje se vuelve cuero” podrá visitarse de miércoles a domingo, de 14 a 20, en las salas 9 y 10 del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). Además, el 23 de abril a las 16 se realizará un recorrido guiado a cargo del curador, que permitirá profundizar en las historias detrás de cada pieza.

La propuesta invita, en definitiva, a redescubrir el cuero no solo como material, sino como lenguaje: uno que narra oficios, territorios y tradiciones que siguen vigentes y en constante transformación.