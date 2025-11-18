Un vecino denunció la presencia de un jabalí cerca del centro de Bariloche: era un chancho doméstico

«Un jabalí anda suelto por la Bustillo«. De esta forma, Omar Mallet, el delegado de cerro Otto, advertía al subsecretario de Planeamiento del municipio, Alfredo Allen, sobre la presencia de un animal a la altura del kilómetro 2 en la avenida Bustillo, al oeste de Bariloche, el lunes por la tarde.

Si bien en un primer momento se pensó que se trataba de un jabalí, Allen confirmó que se trata de un chancho doméstico.

«No tuvimos emergencia por caída de árboles por el viento, pero sí por jabalíes«, bromeó Mallet, el primero en recibir el llamado de un barilochense por la presencia de una cría de chancho en la zona del mirador de La Caleta, en medio de un alerta por fuertes ráfagas en la ciudad.

«Nos dijeron que lo habían visto por el mirador del kilómetro 2 y que era muy chiquito. Fuimos a indagar y de pronto, el chancho salió de ahí y cruzó corriendo la ruta. Un vecino sacó una sábana y lo alcancé a agarrar», comentó Mallet y agregó: «Cuando lo envolví en la sábana, empezó a gritar y me imaginé que si aparecía la madre, se armaba. Pero no apareció«.

Su aparición a pocos metros del centro de Bariloche llamó la atención de residentes y turistas. «De hecho, pasaban los turistas y me preguntaban qué era. Estaban sorprendidos de ver un animal salvaje envuelto en brazos como si fuera un bebé«, dijo el funcionario.

Fue capturado con una sábana para no lastimarlo y no correr riesgos. Foto: gentileza

Allen, por su parte, admitió que «es un misterio cómo apareció el animal en esa zona«. Sin embargo, la semana pasada habían recibido un llamado alertando sobre la presencia de «un jabalí» en la zona del hotel Patagonia, en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo. «Nos mandaron una foto del chiquitito. Los guardaparques concurrieron al sector, lo vieron y pusieron una trampa para capturarlo, pero no cayó. Sabíamos que debía merodear la costa del lago«, acotó.

Allen confirmó que no se trata de un jabalí sino de un chancho doméstico. «El jabalí es mas oscuro y tiene como rayas veteadas. Este es un lechón común, a lo sumo una cruza. De modo que no entra en la Ley de Fauna y no se deberá sacrificarlo al ser un animal de granja», advirtió. Cuando se le preguntó por el destino del animal, dijo que seguramente será entregado a alguna granja.

Finalmente, se refirió al problema de los animales sueltos en la vía pública y pidió a los conductores que manejen con precaución. «Ayer por la mañana tuvimos que rescatar a un tero que fue atropellado por una moto en la Caminera. Sobrevivió y ahora está en período de observación«, comentó.