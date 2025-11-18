Cae el consumo de cerveza en el mundo: investigadores de Bariloche capacitan en la elaboración de cerveza sin alcohol

La retracción del sector cervecero en los últimos años a nivel mundial pone ahora el foco en un nuevo producto: la elaboración de cervezas sin alcohol o bajas en alcohol. Por eso, investigadores del Conicet en el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas (Ipatec) ofrecerán una jornada técnica de capacitación sobre este tipo de cervezas el próximo 27 y 28 de noviembre.

«Hay una tendencia fuerte: la caída del consumo de las cervezas alcohólicas. A su vez, la gente joven se vuelca a bebidas saludables, con proteínas y probióticos. Hay un cambio en el comportamiento del consumo», dijo Diego Libkind, director del Ipatec y organizador de la jornada.

Mencionó que, en Estados Unidos, este año, por primera vez, se cerraron igual número de cervecerías que las que se abrieron. “Había un alza sostenida de cervecerías nuevas y este año, se amesetó. Esto pasa también en Argentina donde se suma la crisis económica que deja afuera a muchos actores del sector. En este contexto, vemos que la única cerveza en alza en el mundo es la que no tiene alcohol”, advirtió.

Sin embargo, la poca oferta disponible de cerveza sin alcohol proviene del sector industrial ya que, por las escalas productivas, se usan metodologías que ninguna cervecería artesanal podría adquirir. Por eso, insistió Libkind, el objetivo de la jornada «es ayudar a los cerveceros artesanales a conocer estrategias para elaborar cerveza baja en alcohol o sin alcohol o entender cómo usar levaduras de manera diferente”.

A los oradores del Ipatec, se sumarán otros actores del sector como un cervecero de España con vasta experiencia en la elaboración de cerveza sin alcohol y otro de Chile.

La jornada tendrá dos etapas: una virtual, gratuita y abierta a todos que ya cuenta con 185 inscriptos de Latinoamérica, Estados Unidos e incluso España. En tanto, la parte presencial -con un cupo limitado- tendrá sede en Ipatec donde se propondrá un análisis sensorial de varias cervezas artesanales del sector.

“Se trata de enseñarle al cervecero a reconocer los defectos, los aromas y sabores deseados de una cerveza sin alcohol”, sintetizó Libkind y aclaró que lo complejo del proceso “es que, al sacar el alcohol, no se pierdan los aromas y sabores, la identidad de la cerveza. A nivel industrial se logró a través de un proceso de desalcoholización. Pero a nivel artesanal es inviable por los costos”. De todos modos, recalcó que hay varias estrategias que se transmitirán al sector cervecero para avanzar en la fabricación de cerveza sin alcohol.

“Sin dudas, este es el producto que más demanda la gente y el cervecero lo necesita para seguir siendo competitivo. Hay un interés puntual”, señaló.

Ese 27 de noviembre se brindará información sobre la evolución del mercado de la cerveza sin alcohol, las levaduras que se pueden elegir, los pro y contras de cada una y habrá un repaso por algunas cuestiones regulatorias. “Una cerveza sin alcohol debe cumplir ciertos parámetros, hay cuestiones de inocuidad porque, al no tener alcohol, puede tener patógenos. La cerveza no es riesgosa, pero una sin alcohol cambia. Hay que introducir esos cuidados para lograr un producto inocuo”, concluyó.

Datos de la Jornada Técnica para Cerveceros Artesanales Iberoamericanos

–27 de noviembre (teórico, virtual, gratuito), de 9 a 16.

Contenidos: Descubrí el universo de las cervezas sin y bajas en alcohol. Una introducción técnica y práctica para entender cómo elaborarlas sin perder sabor, aroma ni calidad. Evolución, tendencias y oportunidades del segmento NABLAB (cerveza sin alcohol o con bajo contenido). Métodos de producción: desalcoholización, fermentación controlada y levaduras no convencionales. Claves para asegurar calidad y estabilidad: regulatoria, riesgos, control microbiológico, pasteurización y más.

–El entrenamiento sensorial es el 28 de noviembre de 15.30 a 17.30. Es presencial, opcional y arancelado (15.000 pesos).

«Viví la experiencia en primera persona». Entrenamiento práctico para identificar descriptores y defectos en cervezas sin alcohol. Incluye degustación guiada con 6 estándares sensoriales Siebel y de cervezas sin alcohol artesanales.