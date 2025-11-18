Avanza el incendio en Epuyén: el sector es riesgoso para los combatientes y convocaron a los medios aéreos

El incendio forestal que se desató en Epuyén, en Chubut, el lunes por la tarde, ya arrasó con 100 hectáreas en el sector de El Pedregoso y avanza hacia la cumbre del cerro Pirque. Si bien hoy no se registran ráfagas de viento como ayer, las condiciones siguen siendo adversas y el sector más afectado es riesgoso para los brigadistas. Por eso, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego dispuso el traslado de un helicóptero desde Bariloche hasta Epuyén.

«En este momento, el incendio está activo y hay varios puntos calientes. Trabajan unos 140 brigadistas del el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el Servicio Nacional y el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Lago Puelo», dijo Abel Nievas, secretario de Bosques de Chubut, a diario RIO NEGRO.

El incendio se inició en el sector de un complejo de cabañas en el paraje El Pedregoso, alrededor de las 16.30 del lunes. No bien observaron la columna de humo, los mismos vecinos alertaron a los servicios de emergencia. Al consultar si fue intencional, Nievas aseguró que «se están investigando las causas». Un grupo de peritos llegó hasta el sector esta mañana.

La preocupación es que ese sector «es zona de chacras». Por eso, ayer algunos pobladores decidieron autoevacuarse, pero hoy ya regresaron a sus viviendas.

«Arranco en las cabañas y se propagó rápidamente a la ladera del cerro, cubierta de cipreses y coníferas. Las fuertes ráfagas de viento afectó aun más. Hoy tenemos una velocidad del viento a 20, 30 kilómetros por hora. Esperemos que los medios aéreos puedan operar», señaló.

El funcionario recalcó que hay varios puntos calientes en el incendio: «El problema grande es el relieve y el terreno. Es escaparado y cuesta llegar a esos lugares por la pendiente del cerro. Hay piedras con temperatura que caen hacia abajo y puede poner a los brigadistas en una situación de riesgo«.

En tanto, los Bomberos Voluntarios de Epuyén resguardan las viviendas más cercanas del incendio. «Hay cuatro casas y unas 20 cabañas en construcción en ese sector. Ayer cuando el fuego se desató, estaba a unos 40 metros de las cabañas más cercanas. Por suerte, se fue hacia la ladera y no atinó a bajar. Hoy esa zona está más fría», manifestó Gonzalo Gómez Pol, jefe de Bomberos.

Nievas advirtió que ya venían anticipando que la temporada estival será complicada por las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos. Por eso, se declaró la emergencia ígnea en Chubut. Días atrás, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó un decreto que avanza en la misma línea. Esta medida prohíbe hacer fuego al aire libre ante un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y dispone multas severas para quienes incumplan.