Una beba y tres niños esperan hogares transitorios en Neuquén 

El programa Familias Solidarias de la provincia de Neuquén se encuentra en la búsqueda de cuatro familias para albergar transitoriamente a cuatro niños, con edades que van desde los ocho meses hasta los seis años. Es el sexto llamado que realiza el programa.

El gobierno provincial a través de la subsecretaría de Familia informó que se encuentran en la búsqueda de cuatro familias solidarias para que puedan darles un hogar a cuatro niños. Se trata de una beba de ocho meses, dos niñas de cinco años y un niño de seis, sin parentescos entre sí, que esperan encontrar un lugar para estar, mientras dure el proceso judicial por el cual estén separados de sus familias.

Los requisitos para las personas que están interesadas son ser mayor de 18 años, no poseer antecedentes penales, no ser deudores de la cuota alimentaria, no encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA) ni estar en el registro provincial de violencia familiar y de género.

Deberán inscribirse en la página del programa y luego serán contactados por los equipos de selección del organismo.

El tiempo de albergue es por seis meses aproximadamente, con posibilidad de renovar por un plazo similar según considere el equipo de profesionales y la decisión del Juzgado de Familia, en conjunto con las defensorías de los niños y adolescentes.

Qué es el programa Familias Solidarias?

Este programa se encuentra enmarcado en la ley provincial de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia N°2302. Su objetivo consiste en buscar albergues transitorios a niños o adolescentes que se encuentren bajo medidas de protección excepcional mientras dure el proceso judicial por el cual estén separadas de sus familias.

Se trata de brindarles un cuidado y convivencia temporal que no conduce a la adopción, sino que “se suman a la vida de los niños, niñas y adolescentes respetando su identidad, su historia y sus vínculos afectivos de origen”

El programa forma parte de la Dirección de Familias Solidarias, que depende de la subsecretaría de Familia del ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.