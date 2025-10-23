Una casa de Neuquén es la primera en instalar paneles solares para inyectar energía a la red de CALF

La puesta en marcha de esta tecnología permitirá al usuario generar su propia energía limpia. (Foto: gentileza)

La cooperativa CALF, a través de su programa Renova, concretó la primera instalación de un sistema de paneles solares en una vivienda particular de la ciudad de Neuquén, que permitirá al usuario generar su propia energía e inyectar el excedente a la red eléctrica.

Según informaron desde la entidad, el equipamiento consiste en 16 paneles solares con un inversor On Grid de 10 kW y un medidor inteligente. Florencia Quiroga Panelli, coordinadora de Finanzas y Energías Renovables de CALF, detalló que «esta primera instalación residencial es un gran orgullo para nosotros».

El sistema permite al propietario generar energía limpia para su consumo, lo que se traduce en una reducción del gasto de fuentes tradicionales. A su vez, el medidor inteligente posibilita monitorear la generación y el consumo en tiempo real para optimizar su uso.

Desde la cooperativa destacaron que la tecnología también permite inyectar la energía sobrante a la red, lo que representa un beneficio económico para el usuario y contribuye a un modelo energético más eficiente.

Silvia Galetti, la propietaria de la vivienda, se mostró «muy contenta y entusiasmada» con el resultado. «Encontré el apoyo de Calf Renova, quienes apenas los contacté casi inmediatamente vinieron a ver la casa», señaló.

Desde la organización afirmaron que este tipo de soluciones se traducen en un ahorro directo en la factura de energía y fomentan la conciencia ambiental al disminuir la huella de carbono.