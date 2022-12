Una joven denunció que fue drogada en un boliche del centro de Neuquén

Una joven de Neuquén denunció en redes sociales que fue drogada en un boliche del centro. Contó que se desmayó y perdió el conocimiento.

La chica mencionó que el sábado concurrió a un famoso salón de eventos de la ciudad ubicado en calle Independencia y Tierra del Fuego, y fue drogada.

«Anoche pase unos de los momentos más difíciles y angustiantes. Me drogaron mientras estaba en el boliche de Neuquén», mencionó la joven. «Me desmaye y perdí totalmente el conocimiento, no podía tener el control de mi cuerpo», comentó.

La chica declaró ver todo negro y sentir que su cuerpo se desvanecía. «Gracias a Dios estaban mis amigas», contó. «Ellas me vieron que salí de repente, una salió atrás mío y me vio cuando inmediatamente me desmayé», relató.

La joven señaló que el fin de semana anterior a una chica le sucedió lo mismo, y que la policía pudo intervenir.

Ante el estado de la chica, dos guardias la asistieron ya que sus amigas no podían sujetarla, narró la victima.

«Gracias a Dios no fui una más ya que mis amigas pudieron darse cuenta de la situación, pero si no se iba a volver a repetir la historia», comentó. «Hoy les cuento esto para que tengamos más precaución y que las cosas te pasan cuando menos los esperas», finalizó.

