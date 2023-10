Una joven madre tuvo que recurrir a la justicia para poder estudiar, en Cutral Co

Una joven madre tuvo que recurrir a la justicia para poder finalizar sus estudios en Cutral Co. El Ministerio Público de la Defensa contó que le habían negado la asistencia a clases junto a su hija recién nacida. Finalmente, las partes llegaron a una mediación y se estableció la continuidad educativa de la alumna.

La alumna del CPEM 6 de Cutral Co cursa su último año y luego de tener a su hija, regresó para continuar los estudios. Desde la dirección del establecimiento le informaron que no podía concurrir con la bebé porque el seguro institucional no la cubría.

Por esto, los padres de la joven buscaron asesoramiento de ATEN, quienes se pusieron en contacto con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DNNyA) de la II circunscripción. Su titular, Lautaro Arévalo, informó que el equipo interdisciplinario de la Defensoría entrevistó a la joven y gestionaron con autoridades del colegio y del Consejo Provincial de Educación.

Indicó que desde la Defensoría se «propuso un ámbito de entendimiento entre las partes, pudimos generar ese espacio», para que el derecho a la educación de la joven no se vea vulnerado. De este modo, desde el MPD se generó un espacio de negociación para la resolución del conflicto.

Árevalo explicó si bien la alumna ya cumplió la mayoría de edad, intervinieron de todos modos «porque se actúa con perspectiva de género». Manifestó que, además, «puede haber otros casos similares de mujeres jóvenes que son madres, y eso no tiene que significar un impedimento para que continúen sus estudios».

Subrayó que la intervención obedeció también a resguardar los derechos de la bebé, «que si bien pueden no verse afectados directamente, sí indirectamente».

Para garantizar la continuidad de la trayectoria educativa de la joven, se acordaron diferentes puntos. Uno de ellos es que «brindará trabajos prácticos de forma virtual en todas las materias que está cursando»; Además, «se garantiza la posibilidad de que, cuando lo necesite, pueda concurrir al colegio a realizar consultas con docentes, con o sin su hija».

También «tiene habilitada la posibilidad de concurrir a horas de clase cuando ella así lo desee o necesite». En función de que pueda organizarse para no tener que hacerlo junto a su hija, «a fin de no exponerla innecesariamente a factores de riesgo, como puede ser largas horas de clase».

El documento firmado por todas las partes establece que el acuerdo se hizo para «garantizar la máxima satisfacción simultánea de derechos de la estudiante y de su hija».