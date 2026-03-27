Grave choque en la Ruta 22, entre Roca y Cervantes: ¿cuál es el estado de salud de los heridos?

Dos personas, un hombre y una mujer, resultaron gravemente heridos el jueves por la noche cuando protagonizaron un fuerte choque sobre la Ruta 22, en el tramo comprendido entre las ciudades de Roca y Cervantes. Ambos circulaban a bordo de una moto y tras el impacto, fueron trasladados al hospital local.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos?

Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que «los pacientes», afortunadamente, se encuentran «estables» aunque aún permanecen internados en la sala de observación «en el servicio de internación de emergencia».

Sobre la mujer indicaron que tuvo que ingresar a quirófano luego del choque debido a que presentaba una fractura de fémur y actualmente está «bajo supervisión de traumatología».

En tanto el hombre, fue sometido a distintos estudios por su «contusión torácica», en estos momentos se encuentra internado «estable y bajo observación».

Grave choque sobre la Ruta 22: cómo fue

El siniestro se registró alrededor de las 18:30, a la altura del barrio Colonia Fátima, a unos cinco kilómetros del centro de Roca en dirección a Cervantes. Por causas que aún se investigan, un Fiat Cronos que circulaba en sentido Cervantes–Roca colisionó de manera semifrontal con una motocicleta de 110 cc en la que viajaban dos personas.

A raíz del impacto, el tránsito sobre la Ruta 22 debió ser desviado en ambos sentidos entre Cervantes y Roca, mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales, personal de salud y equipos de emergencia.

Desde el hospital de Roca indicaron que los dos pacientes que ingresaron son oriundos de Cervantes.