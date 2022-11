Una mujer y su hijo con obesidad mórbida están al borde del desalojo en Cipolletti

Los vecinos de Cipolletti y organizaciones sociales se reunieron ayer para acompañar a Jeremías y su familia ante el desalojo dictaminado por el fuero civil de Cipolletti. Ellos son inquilinos, a finales de 2016 finalizó su contrato y la dueña no quiso renovarlo. Jeremías tiene autismo y sufre de obesidad mórbida, a raíz de esto se encuentra con internación domiciliaria.

Jeremías es un joven de 20 años, desde pequeño le diagnosticaron autismo, sumado a esto fue adquiriendo un cuadro de obesidad mórdiba llegando a pesar 250 kilos. Hoy se encuentra con internación domiciliaria, además, recibe un tratamiento de oxígeno para ayudarlo a respirar y no puede ser trasladado por falta de recursos.

Desde la finalización del contrato de la vivienda donde residen él, su madre y sus hermanos, la familia atravesó una odisea en busca de un hogar. Cuando inició el problema con la locataria del inmueble, el municipio de Cipolletti en 2019 les otorgó un terreno para que el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV) les construyera una vivienda, pero hasta ahora no obtuvieron ninguna respuesta.

«En 2019 el municipio cedió varios terrenos para familias con chicos con discapacidad para que IPPV nos construya una vivienda. Pero nunca comenzaron la obra”, manifestó. Soraya Enríquez, mamá de Jeremías.

A raíz del primer intento de desalojo, la familia intentó dar un pago a voluntad a la dueña del alquiler para que les permitiera quedarse en la vivienda hasta que IPPV les construya un nuevo hogar, pero a partir de ahí se inició un conflicto con los propietarios del inmueble.

El miércoles pasado en una audiencia la jueza del fuero civil Soledad Peruzi dictaminó una nueva orden de desalojo para la familia. En consecuencia, ayer sus vecinos y organizaciones sociales se acercaron al domicilio a frenar el desalojo.

Según manifestó Soraya, no puede mover, ni causarle emociones bruscas a su hijo. «El sufre de obesidad mórbida, está conectado a oxígeno. Si él se altera, lo pueden matar”, expresó.

Esta no es la primera vez que intentan desalojar a la familia de Jeremías. En junio de este año los vecinos del barrio junto a organizaciones sociales frenaron el segundo desalojo.

“No podemos mover a Jeremías hasta que tengamos una casa adaptada a sus necesidades. Él no puede ser tratado en ningún lugar de la provincia porque no existen los recursos para cuidar de su salud. Estamos buscando algún lugar en Buenos Aires para tratarlo, pero tengo miedo de irme y quedarme sin casa. Tengo 3 hijos más”, dijo Soraya en dialogo con Río Negro.

La familia denunció que no fueron notificados por el desalojo y que desde el hospital les dijeron que Jeremías no puede ser desconectado. Además, expresaron que el municipio no le otorga respuesta del porque no se finaliza la construcción de su nueva vivienda.

Cronología del caso

La familia alquiló la casa a principios de 2015, luego de dos años su contrató finalizó y la dueña de la casa no quiso renovarles el contrato. Pero ante la necesidad y la falta de posibilidades para trasladar a Jeremías a otro lado continuaron viviendo allí.

En junio de 2017 se emitió la primera orden de desalojo. En agosto de ese año la dueña se acercó a la casa a dialogar y consensuar una fecha de desalojo, pero todo terminó en una denuncia en la comisaria 45 de Cipolletti. Meses más tarde la dueña ingresó al hogar de manera violenta para intentar sacar a la familia de ahí.

Luego de este episodio intervino la defensora de menores en representación de los tres hijos de la familia. Allí se solicitó que Acción Social que intervenga para que se analice la situación de la familia y se le pueda garantizar un alojamiento mientras puedan conseguir una vivienda. Pero nada de esto ocurrió hasta el día de hoy.