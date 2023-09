Una nueva inteligencia artificial es la clave para encontrar vida extraterrestre

Un grupo de científicos liderado por Jim Cleaves y Robert Hazen la de la Institución para la Ciencia Carnegie de Estados Unidos presentó esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences un sistema de inteligencia artificial con un 90% de eficacia a la hora de detectar vida fuera de la Tierra.

De acuerdo con un artículo de El Mundo, la clave en esta innovación es que tiene la capacidad de distinguir si el origen de las muestras es biológico o abiótico mediante la detección de diferencias sutiles dentro de patrones moleculares. El análisis permite saber si las muestras indican que hay o hubo organismos vivos en ese lugar.

Hazen declaró que partieron de la idea de que la química de la vida difiere fundamentalmente de la del mundo inanimado y que existen reglas químicas de la vida que influyen en la diversidad y distribución de las biomoléculas. “Si pudiéramos deducir esas reglas, podríamos usarlas para guiar nuestros esfuerzos por modelar los orígenes de la vida o para detectar signos sutiles de vida en otros mundos», profundizó.

Para esto, el método que en pocos días ha recibido el “santo grial de la astrobiología”, ha sido entrenado con una gran cantidad de datos multidimensionales de los análisis moleculares de 134 muestras conocidas abióticas o bióticas, según informa ABC Ciencia.

En consecuencia, la IA logró identificar con un 90% de precisión muestras que se originaron en seres vivos (como conchas modernas, huesos, dientes, insectos, hojas o cabello), restos de vida antigua alterados por el procesamiento geológico (carbón, petróleo, ámbar y fósiles ricos en carbono) y muestras con orígenes abióticos (productos químicos puros de laboratorio, como aminoácidos).

De hecho, originalmente el sistema de inteligencia artificial fue programado para diferenciar únicamente entre dos muestras tanto de origen biótico como abiótico. Sin embargo, esta logró hacer una tercera distinción por su cuenta: biótico fósil. En otras palabras, pudo hacer una diferenciación entre muestras más recientes y más antiguas, según informa El Independiente.

Para qué sirve

“Este método analítico tiene el potencial de revolucionar la búsqueda de vida extraterrestre y profundizar nuestra comprensión tanto del origen como de la química de la vida más temprana en la Tierra”, expresó Hazen haciendo referencia a que también se podrá usar para analizar rocas antiguas sobre las que hay diferentes posiciones dentro de la ciencia como, por ejemplo, el origen de los sedimentos negros de 3.500 millones de años de antigüedad de Australia Occidental.

Además, el científico declaró que este nuevo sistema de IA abre el camino para el uso de sensores inteligentes en naves espaciales robóticas, módulos de aterrizaje y vehículos exploradores para buscar rastros de vida antes de que las muestras regresen a la Tierra. Pero, también podrá revelar el origen de muestras ya recolectadas por el rover Curiosity de la NASA en marte.

