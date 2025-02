Una prestigiosa revista científica destacó la labor de un geólogo patagónico: «La geología condicionó mi vida»

La labor del geólogo Raúl Giacosa, investigador del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, fue reconocida por la prestigiosa revista Journal of South American Earth Sciences, a través de artículo denominado «Evolución tectonoestratigráfica de la Patagonia». La publicación aborda temas de geología de Sudamérica.

Durante 43 años, Giacosa estuvo abocado a la geología hasta que decidió retirarse dos años atrás. Hoy, vive en Neuquén. «Si bien me quedaron pendientes trabajos del Servicio Geológico y algunas publicaciones, con la jubilación opté por dedicarme a otras cosas. Cuesta mucho cortar, pero puse el foco en cuidar mi físico porque los años avanzan«, reconoció este hombre de 69 años que nació en San Jorge, en el centro de Santa Fe.

Una carrera «por accidente»

«Fue de casualidad», respondió al consultarle cómo llegó a la geología. «Soy de la llanura pampeana y no había visto una montaña en mi vida. Mi familia estaba abocada a la producción agrícola y yo pensaba estudiar veterinaria. Después surgió la idea de ingeniería en petróleo y le pedí a una prima que estudiaba en Córdoba que me averiguara qué había allá. Y me sugirió geología», comentó risueño este hombre de 69 años.

En ese momento, sin saber bien qué hacer, otra prima le sugirió conversar con Mario Sacia, un geólogo, para pedirle algunos detalles de la carrera: «Me acuerdo que estiró la mano, agarró un libro de 600 páginas de Introducción a la Geología y me sugirió que lo lea. No solo lo leí en pocos días sino que me enganché. Me gustaron esos aspectos tan lejanos de la cotidianeidad de nuestra llanura: los ríos, la erosión, el ciclo de formación de las montañas, el vulcanismo«.

Raúl en Aluminé en 2014. Foto: gentileza

Raúl hizo el curso de ingreso en la Universidad Nacional de Córdoba y emprendió un camino que se extendería a lo largo de varias décadas en suelo patagónico. «En esos años de cursada, jamás pensé de qué trabajaba un geólogo, sólo reforcé mi interés por la geología. Siendo alumno de la carrera, fui ayudante de investigación de un profesor reconocido», recalcó y agregó: «Eso me inclinó a estudiar determinado tipo de rocas graníticas, metamórficas. Entré a trabajar a YPF en Comodoro Rivadavia y a los seis meses, renuncié y entré al Servicio Geológico Minero en Las Grutas».

Décadas como formador de geólogos

Cuando se casó, regresó a Comodoro Rivadavia, donde continuó trabajando en el Servicio Geológico y comenzó a dar clases en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, donde permaneció por 29 años. Luego con el inicio de la carrera de Geología, se desempeñó tres años en la Universidad Nacional del Comahue y durante 10 años fue profesor titular de Geología Estructural en la Licenciatura en Geología de la Universidad Nacional de Río Negro.

Desde un primer momento, Raúl puso el foco en las rocas cristalinas de la Patagonia y luego, en la geología estructural. «La mayor parte de mi trabajo profesional fue para el Segemar: una primera parte, desde los 80 hasta 1991 estuvo vinculado a recursos minerales; luego a las hojas geológicas, los mapas en diferentes escalas», consideró.

Cuando se le consultó por su principal aporte a la geología, consideró que, sin dudas, los mapas oficiales que hoy usan los estudiantes y las empresas mineras. «Quizás, no tengan tanto valor desde el punto de vista científico, pero si vas a Bariloche o al Chaltén, muchos agarran mi hoja geológica. Eso te da visibilidad«.

Raúl ha hecho contribuciones significativas a la geología del basamento, el metamorfismo y la deformación dúctil, la estratigrafía de la cobertura volcano-sedimentaria, el análisis estructural y cinemático, la tectónica y los recursos minerales de la Patagonia.

Santa Cruz, en 1980. Foto: gentileza

Destacó también los años de formación de geólogos: «He tenido una enorme cantidad de alumnos. Muchos son profesores en la universidad, hay algunos en Canadá, en Holanda, otros son becarios doctorales o investigadores».

Raúl planteó que «la geología condicionó su vida«: «Me vine a Patagonia por mi trabajo y aquí me quedé. Me regaló grandes colegas, amigos y la posibilidad de conocer muchos lugares inhóspitos que no son turístico y por lo tanto, no tenés acceso habitualmente. Es como una trampa: tenés un laburo que te gusta demasiado y no podés cortar nunca».