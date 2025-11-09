Una tormenta eléctrica sorprendió a Bariloche este domingo: granizo, truenos y lluvia intensa

Las calles y techos de Bariloche quedaron cubiertos de blanco durante varios minutos este domingo, cuando una intensa granizada sorprendió a residentes y visitantes en medio de una jornada marcada por el mal tiempo.

Tras el episodio, el granizo se detuvo pero la lluvia continuó, con momentos de precipitación persistente y vientos moderados, según el registro de vecinos y reportes meteorológicos locales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido por tormentas localmente fuertes en la región cordillerana de Río Negro, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 15 y 30 milímetros, aunque en algunos sectores podrían haber sido superiores.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.