Una tormenta eléctrica sorprendió a Bariloche este domingo: granizo, truenos y lluvia intensa
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado la posibilidad de chaparrones fuertes, ráfagas y caída de granizo.
Las calles y techos de Bariloche quedaron cubiertos de blanco durante varios minutos este domingo, cuando una intensa granizada sorprendió a residentes y visitantes en medio de una jornada marcada por el mal tiempo.
Tras el episodio, el granizo se detuvo pero la lluvia continuó, con momentos de precipitación persistente y vientos moderados, según el registro de vecinos y reportes meteorológicos locales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido por tormentas localmente fuertes en la región cordillerana de Río Negro, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 15 y 30 milímetros, aunque en algunos sectores podrían haber sido superiores.
Recomendaciones ante la alerta amarilla
1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
2- Evitá actividades al aire libre.
3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o
piletas.
5- Estate atento ante la posible caída de granizo.
6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,
documentos y teléfono.
